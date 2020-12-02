Погода в Україні в четвер, 3 грудня, буде похмурою, однак не надто холодною. Вдень стовпчики термометрів по всій країні піднімуться вище нуля. Щоправда, на дорогах буде добряче слизько.

Що прогнозують синоптики

Атмосферний фронт посунеться на Схід, відтак у цій частині України прогнозують сніг та дощ. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

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Опади ймовірні також на Півночі, у Центрі та трохи на Одещині. Натомість на Заході, Півдні та Вінниччині буде сухо. Вітер – південно-східний та поривчастий.

Середня температура повітря коливатиметься від -4 до +2 градусів. Найтепліше традиційно буде у південних областях. Наприклад, в Миколаївській та Одеській областях обіцяють до +8 градусів, а в Криму – до +11.

Яка погода буде у Києві

За словами Діденко, у Києві переважатиме волога погода. Серйозних опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів у столиці вдень сягатимуть 0...+2 градусів.

На дорогах – ожеледиця

Синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах. Перепади температури сприятимуть цьому.

Краще просто подбати про відповідне взуття і не ганяти, а статечно йти вулицею, навіть якщо ви побачили хвіст маршрутки, не відволікайтеся за кермом і тримайте дистанцію – на дорогах і соціальну,

– зауважила Діденко.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 3 грудня

Ужгород – +6...+8

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – +2...+4

Рівне – 0...+2

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +2..+4

Черкаси – +1...+3

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +1...+3

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – 0...+2



Прогноз погоди на 3 грудня / Карта Укргідрометцентру