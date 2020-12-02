Прогноз погоди на 3 грудня: в Україні потеплішає, але на дорогах – ожеледиця
Погода в Україні в четвер, 3 грудня, буде похмурою, однак не надто холодною. Вдень стовпчики термометрів по всій країні піднімуться вище нуля. Щоправда, на дорогах буде добряче слизько.
Що прогнозують синоптики
Атмосферний фронт посунеться на Схід, відтак у цій частині України прогнозують сніг та дощ. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.
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Опади ймовірні також на Півночі, у Центрі та трохи на Одещині. Натомість на Заході, Півдні та Вінниччині буде сухо. Вітер – південно-східний та поривчастий.
Середня температура повітря коливатиметься від -4 до +2 градусів. Найтепліше традиційно буде у південних областях. Наприклад, в Миколаївській та Одеській областях обіцяють до +8 градусів, а в Криму – до +11.
Яка погода буде у Києві
За словами Діденко, у Києві переважатиме волога погода. Серйозних опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів у столиці вдень сягатимуть 0...+2 градусів.
На дорогах – ожеледиця
Синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах. Перепади температури сприятимуть цьому.
Краще просто подбати про відповідне взуття і не ганяти, а статечно йти вулицею, навіть якщо ви побачили хвіст маршрутки, не відволікайтеся за кермом і тримайте дистанцію – на дорогах і соціальну,
– зауважила Діденко.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 3 грудня
Ужгород – +6...+8
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – +2...+4
Рівне – 0...+2
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +2..+4
Черкаси – +1...+3
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +1...+3
Луганськ – 0...+2
Харків – 0...+2
Київ – 0...+2
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