Прогноз погоди на 3 листопада: Захід поливатимуть дощі, а решту країни вкриють тумани
Погода в Україні у вівторок, 3 листопада, буде подекуди дощовою, але все ж у більшості регіонів – сяятиме сонце. Температура повітря, як для листопада, буде комфортною.
Невеликі опади, окрім західних регіонів, можуть зачепити Південь та Схід. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.
Раніше Зима близько: гору Піп Іван у Карпатах продовжує засипати снігом – фото
Не забуваємо і шануємо тумани, особливо водії! Температура повітря завтра ще порадує, протягом дня в Україні +8…+13 градусів,
– додала вона.
Найтепліше буде на Львівщині, Волині, Рівненщині та у Криму. Там повітря прогріється до +12…+14 градусів.
Дещо прохолодніше буде на Прикарпатті, Буковині, Житомирщині, Сумщині та Київщині. Там всього – +9…+11 градусів.
У Києві з листопада без опадів та з досить комфортними +10…+12.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 3 листопада:
Ужгород – +10…+12
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +9...+11
Вінниця – +10...+12
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +10...+12
Суми – +9...+11
Полтава – +10...+12
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +11...+13
Харків – +10...+12
Київ – +9...+11
Прогноз погоди на вівторок, 3 листопада, від Укргідрометцентру
Поділитися новиною