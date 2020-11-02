Погода в Україні у вівторок, 3 листопада, буде подекуди дощовою, але все ж у більшості регіонів – сяятиме сонце. Температура повітря, як для листопада, буде комфортною.

Невеликі опади, окрім західних регіонів, можуть зачепити Південь та Схід. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Не забуваємо і шануємо тумани, особливо водії! Температура повітря завтра ще порадує, протягом дня в Україні +8…+13 градусів,

– додала вона.

Найтепліше буде на Львівщині, Волині, Рівненщині та у Криму. Там повітря прогріється до +12…+14 градусів.

Дещо прохолодніше буде на Прикарпатті, Буковині, Житомирщині, Сумщині та Київщині. Там всього – +9…+11 градусів.

У Києві з листопада без опадів та з досить комфортними +10…+12.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 3 листопада:

Ужгород – +10…+12

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +10...+12

Суми – +9...+11

Полтава – +10...+12

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +11...+13

Харків – +10...+12

Київ – +9...+11



Прогноз погоди на вівторок, 3 листопада, від Укргідрометцентру