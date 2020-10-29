Прогноз погоди на 30 жовтня: в Україні буде хмарно та прохолодно
У п'ятницю, 30 жовтня, погода в Україні буде прохолодною та по-осінньому дощовою. Найтепліше буде на Півдні країни. Повітря там прогріється до +17 градусів.
У середньому температура повітря в Україні триматиметься на рівні +11...+13 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Температура повітря становитиме +11...+13 градусів. Небо на Сході нашої країни буде вкрите хмарами. Однак опадів не очікують. Термометри там покажуть +12...+14 градусів.
На Півночі України хмарна погода протримається весь день. Водночас повітря там прогріється до +11...+13 градусів. На Півдні буде найтепліше. Ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Стовпчики термометрів покажуть +15...+17 градусів.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +10...+12 градусів.
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Температура повітря у містах України у п'ятницю, 30 жовтня:
Ужгород – +12…+14
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +11…+13
Вінниця – +11…+13
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +11…+13
Суми – +11…+13
Полтава – +11…+13
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +12…+14
Харків – +12…+14
Київ – +10…+12
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 30 жовтня / Фото Укргідрометцентру