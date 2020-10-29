У п'ятницю, 30 жовтня, погода в Україні буде прохолодною та по-осінньому дощовою. Найтепліше буде на Півдні країни. Повітря там прогріється до +17 градусів.

У середньому температура повітря в Україні триматиметься на рівні +11...+13 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Температура повітря становитиме +11...+13 градусів. Небо на Сході нашої країни буде вкрите хмарами. Однак опадів не очікують. Термометри там покажуть +12...+14 градусів.

На Півночі України хмарна погода протримається весь день. Водночас повітря там прогріється до +11...+13 градусів. На Півдні буде найтепліше. Ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Стовпчики термометрів покажуть +15...+17 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +10...+12 градусів.

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Температура повітря у містах України у п'ятницю, 30 жовтня:

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +11…+13

Вінниця – +11…+13

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +11…+13

Суми – +11…+13

Полтава – +11…+13

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +12…+14

Харків – +12…+14

Київ – +10…+12



Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 30 жовтня / Фото Укргідрометцентру