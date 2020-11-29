Прогноз погоди на 30 листопада: Україну накриє мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця
Погода в Україні, у понеділок, 30 листопада буде похмурою та непривітною. В останній день осені майже на всій території країни варто очікувати опадів. Подекуди буде сніг, подекуди – дощ.
Яким буде останній день осені
Опади спричинить атмосферний фронт, що перетинатиме Україну. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.
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Температура повітря у західних та північних областях становитиме від -2 до +2 градусів. У центральній частині країни очікують 0...+4 градуси, на Сході України – +2...+5 градусів.
Найтепліше традиційно буде на Півдні та Криму. Наприклад, на Херсонщині та Запоріжжі прогнозують +4...+8 градусів.
За словами Діденко, у Києві буде холодно, стовпчики термометрів сягатимуть +1 градуса. Однак опадів не прогнозують. Крім того, можливо, вранці у столиці навіть вигляне сонечко.
Ожеледиця на дорогах
Температура повітря буде низькою, відтак сніг змішуватиметься із дощем. Тому синоптик попередила про ожеледицю та складну ситуацію на дорогах:
- На Сумщині,
- Полтавщині,
- Кіровоградщині,
- Черкащині,
- Миколаївщині,
- Одещині.
Саме у цих областях опади можуть бути сильними.
Враховуючи фактор понеділка, коли всі оговтуються після вихідних – водіям, а особливо, комунальникам та дорожним службам, варто бути особливо уважними і готовими до нестандартних ситуацій,
– наголосила Діденко.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 30 листопада:
Ужгород – 0...+2
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – 0...-2
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – 0...+2
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – -1...+1
Суми – 0...+2
Полтава – +2...+4
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – +3...+5
Київ – 0...+2
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