Погода в Україні, у понеділок, 30 листопада буде похмурою та непривітною. В останній день осені майже на всій території країни варто очікувати опадів. Подекуди буде сніг, подекуди – дощ.

Яким буде останній день осені

Опади спричинить атмосферний фронт, що перетинатиме Україну. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

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Температура повітря у західних та північних областях становитиме від -2 до +2 градусів. У центральній частині країни очікують 0...+4 градуси, на Сході України – +2...+5 градусів.

Найтепліше традиційно буде на Півдні та Криму. Наприклад, на Херсонщині та Запоріжжі прогнозують +4...+8 градусів.

За словами Діденко, у Києві буде холодно, стовпчики термометрів сягатимуть +1 градуса. Однак опадів не прогнозують. Крім того, можливо, вранці у столиці навіть вигляне сонечко.

Ожеледиця на дорогах

Температура повітря буде низькою, відтак сніг змішуватиметься із дощем. Тому синоптик попередила про ожеледицю та складну ситуацію на дорогах:

На Сумщині,

Полтавщині,

Кіровоградщині,

Черкащині,

Миколаївщині,

Одещині.

Саме у цих областях опади можуть бути сильними.

Враховуючи фактор понеділка, коли всі оговтуються після вихідних – водіям, а особливо, комунальникам та дорожним службам, варто бути особливо уважними і готовими до нестандартних ситуацій,

– наголосила Діденко.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 30 листопада:

Ужгород – 0...+2

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0...-2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – 0...+2

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – -1...+1

Суми – 0...+2

Полтава – +2...+4

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +3...+5

Київ – 0...+2



Прогноз погоди в Україні / Карта Укргідрометцентру