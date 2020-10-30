Погода в Україні в суботу, 31 жовтня, буде здебільшого прохолодною та дощовою. На заході та півночі температура повітря в середньому становитиме +8… +10 градусів. На решті територію буде дещо тепліше – 10 – 12 градусів вище за нуль.

Погода в Україні 31 жовтня: прогноз від Наталки Діденко

Як написала Діденко у фейсбуці, причиною дощової погоди є циклон із півдня. Отже, в суботу сильні дощі слід очікувати на південному сході, в Приазов'ї, місцями в Дніпрі з районами та в східних областях.

Актуально Коли в Україні випаде сніг: прогноз

Крім того, над Україною знову нависнуть тумани. А це сприяє зависанню шкідливих домішок у повітрі. Тому слід подалі триматися від трас і автомобілів.

Щодо Києва, то 31 жовтня в столиці буде вогко, з туманами, дощами та похолоданням до +7 градусів.

Що кажуть в Українському гідрометцентрі

В Укргідромецентрі також прогнозують дощі у більшості областей України. Крім того, у Карпатах дощитиме з мокрим снігом, а на півдні та сході – можливі зливи.

Синоптики наголошують, що в в Україні слід очікувати зниження температури на 2 – 4 градуси. Так, найхолодніше в суботу буде на Прикарпатті – +6…+8. А найтепліше в Криму – тут стовпчики термометрів піднімуться до +12… +14.

На заході вітер дутиме з північного заходу, в решті областей – з півночі. Його швидкість в обох випадках становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря у містах України у суботу, 31 жовтня

Ужгород – +10…+12

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – +8…+10

Вінниця – +8…+10

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +19…+11

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +8…+10

Суми – +9…+11

Полтава – +8…+10

Дніпро – +10…+12

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +11…+13

Харків – +10…+12

Київ – +8…+10

Радимо ознайомитися Похолодання та дощі: прогноз погоди на листопад й осінь загалом



Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня / Дані Укргідрометцентру