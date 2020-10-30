Прогноз погоди на 31 жовтня: Україну накриють холод і дощі
Погода в Україні в суботу, 31 жовтня, буде здебільшого прохолодною та дощовою. На заході та півночі температура повітря в середньому становитиме +8… +10 градусів. На решті територію буде дещо тепліше – 10 – 12 градусів вище за нуль.
Погода в Україні 31 жовтня: прогноз від Наталки Діденко
Як написала Діденко у фейсбуці, причиною дощової погоди є циклон із півдня. Отже, в суботу сильні дощі слід очікувати на південному сході, в Приазов'ї, місцями в Дніпрі з районами та в східних областях.
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Крім того, над Україною знову нависнуть тумани. А це сприяє зависанню шкідливих домішок у повітрі. Тому слід подалі триматися від трас і автомобілів.
Щодо Києва, то 31 жовтня в столиці буде вогко, з туманами, дощами та похолоданням до +7 градусів.
Що кажуть в Українському гідрометцентрі
В Укргідромецентрі також прогнозують дощі у більшості областей України. Крім того, у Карпатах дощитиме з мокрим снігом, а на півдні та сході – можливі зливи.
Синоптики наголошують, що в в Україні слід очікувати зниження температури на 2 – 4 градуси. Так, найхолодніше в суботу буде на Прикарпатті – +6…+8. А найтепліше в Криму – тут стовпчики термометрів піднімуться до +12… +14.
На заході вітер дутиме з північного заходу, в решті областей – з півночі. Його швидкість в обох випадках становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря у містах України у суботу, 31 жовтня
Ужгород – +10…+12
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +19…+11
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +8…+10
Суми – +9…+11
Полтава – +8…+10
Дніпро – +10…+12
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +11…+13
Харків – +10…+12
Київ – +8…+10
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Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня / Дані Укргідрометцентру
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