Погода в Україні у п'ятницю, 4 грудня, буде сонячною та трохи морозною. Мінусові температури ненадовго відступають на Західній Україні. А от найхолодніше буде на Сході.

Натомість високі температури вже традиційно фіксують на Півдні України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні похмура погода триматиметься не весь день. Вже ввечері небо стане чистим та ясним. Температура повітря становитиме +4...+6 градусів. Натомість на Сході небо весь день буде затягнуто хмарами. Термометри там покажуть 0…+2 градуси.

На Півночі України сонце інколи ховатиметься за хмарами. Водночас синоптики не прогнозують опадів. Повітря там прогріється до +1...+3 градуси. На Півдні прогнозують безхмарний ранок, але погода зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами. Там стовпчики термометрів максимально покажуть +10...+12 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +1...+3 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 4 грудня

Ужгород – +8...+10

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +3...+5

Рівне – +4...+6

Житомир – +2...+4

Вінниця – +3...+5

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +2..+4

Черкаси – +2..+4

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – +1...+3



Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 4 грудня / Фото Укргідрометцентру