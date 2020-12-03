Прогноз погоди на 4 грудня: в Україну йде незначне потепління
Погода в Україні у п'ятницю, 4 грудня, буде сонячною та трохи морозною. Мінусові температури ненадовго відступають на Західній Україні. А от найхолодніше буде на Сході.
Натомість високі температури вже традиційно фіксують на Півдні України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні похмура погода триматиметься не весь день. Вже ввечері небо стане чистим та ясним. Температура повітря становитиме +4...+6 градусів. Натомість на Сході небо весь день буде затягнуто хмарами. Термометри там покажуть 0…+2 градуси.
На Півночі України сонце інколи ховатиметься за хмарами. Водночас синоптики не прогнозують опадів. Повітря там прогріється до +1...+3 градуси. На Півдні прогнозують безхмарний ранок, але погода зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами. Там стовпчики термометрів максимально покажуть +10...+12 градусів.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +1...+3 градусів.
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Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 4 грудня
Ужгород – +8...+10
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +3...+5
Рівне – +4...+6
Житомир – +2...+4
Вінниця – +3...+5
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +2..+4
Черкаси – +2..+4
Чернігів – +1...+3
Суми – +1...+3
Полтава – +1...+3
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Харків – 0...+2
Київ – +1...+3
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 4 грудня / Фото Укргідрометцентру
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