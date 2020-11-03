Прогноз погоди на 4 листопада: в Україну пришла похмура погода і дощі
Погода в Україні у середу, 4 листопада, буде по-осінньому прохолодною та дощовою. Небо буде вкрито хмарами у всіх регіонах нашої країни, а Захід потерпатиме від дощів.
Найтепліше традиційно буде на Півдні. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Протягом усього дня на Західній Україні буде триматися хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря становитиме +10…+12 градусів. Небо на Сході буде ясним тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Однак синоптики не прогнозують опадів. Термометри там покажуть +13…+15 градусів.
На Півночі України сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Повітря там прогріється до +9...+11 градусів. На Півдні традиційно буде найтепліше. Вранці небо буде у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусів.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +9...+11 градусів.
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Температура повітря у містах України у середу, 4 листопада:
Ужгород – +11…+13
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +9...+11
Вінниця – +9...+11
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +10…+12
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +13…+15
Харків – +12…+14
Київ – +9…+11
Прогноз погоди в Україні на середу, 4 листопада / Фото Укргідрометцентру
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