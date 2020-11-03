Погода в Україні у середу, 4 листопада, буде по-осінньому прохолодною та дощовою. Небо буде вкрито хмарами у всіх регіонах нашої країни, а Захід потерпатиме від дощів.

Найтепліше традиційно буде на Півдні. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом усього дня на Західній Україні буде триматися хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря становитиме +10…+12 градусів. Небо на Сході буде ясним тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Однак синоптики не прогнозують опадів. Термометри там покажуть +13…+15 градусів.

На Півночі України сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Повітря там прогріється до +9...+11 градусів. На Півдні традиційно буде найтепліше. Вранці небо буде у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, але опадів не буде. Повітря прогріється до +9...+11 градусів.

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Температура повітря у містах України у середу, 4 листопада:

Ужгород – +11…+13

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +9...+11

Вінниця – +9...+11

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +10…+12

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +13…+15

Харків – +12…+14

Київ – +9…+11



Прогноз погоди в Україні на середу, 4 листопада / Фото Укргідрометцентру