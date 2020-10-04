Прогноз погоди на 4 жовтня: в Україні буде сонячно та тепло
Погода в Україні в неділю, 4 жовтня, буде сонячною. На всій території країни значно потеплішає. Середня температура повітря сягатиме +20...+24 градусів.
Майже на всій території України буде сонячно та тепло, дощі ймовірні лише на Закарпатті. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Найтепліше буде на півдні, зокрема, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. У регіонах очікують до +24 градуси. Найхолодніше – на північному сході. Температура повітря у Сумській та Чернігівській областях сягатиме +19...+20 градусів.
У Києві прогнозують +20...+22 градуси. У столиці теж буде сонячно.
За інформацією синоптикині Наталки Діденко, погода в Україні у неділю буде однією з найтепліших у Європі.
Дощів не буде, лише в західних областях, а скоріше, в Карпатах, локальні опади ймовірні. Вітер – з південного сходу, поривчастий,
– написала Діденко.
Температура повітря у містах України у неділю, 4 жовтня:
Ужгород – +21…+23
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +22…+24
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +19…+21
Суми – +18…+20
Полтава – +19…+21
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +20…+22
Харків – +20…+22
Київ – +20…+22
Прогноз погоди на неділю, 4 жовтня / Карта Укргідрометцентру