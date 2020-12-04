Погода в Україні у суботу, 5 грудня, буде сонячною та відносно теплою. На заході країни синоптики обіцяють до 12 градусів тепла. Відтак, суттєвих опадів не прогнозують.

В Україні 5 грудня очікують сильний південно-східний вітер. У деяких областях вологість та морозяна температура утворять ожеледицю на дорогах. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Цікаво У Росії снігові намети сягають зросту людини: неймовірні фото, відео

Хоч якась втіха можлива від нього (вітру – 24 канал) – розганятиме тумани і, відповідно, розсіюватиме шкідливі викиди з мільйонів автомобілів на наших дорогах та дими з приватних секторів,

– зауважила Діденко.

За даними Укргідрометцентру, Найхолодніше 5 грудня буде у східних областях. Температура повітря там опуститься до 0...-2 градусів. Водночас увесь день на небі світитиме сонце.

На Заході ж буде найтепліше – +5...+7 градусів. У Чернівцях температура прогріється до +10...+12 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. На півдні, як для першого зимового місяця погода також буде теплою. Стовпчик термометра підніметься до +3...+7 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують +1...+3 градуси та сонячну погоду на весь день.

У Києві зранку 5 грудня може бути хмарно, однак до кінця дня на небі появиться сонце. Температура повітря у столиці становитиме 0...+2 градуси.

Читайте також Мороз та снігопад: якою буде погода на День святого Миколая

Прогноз погоди у містах України на суботу, 5 грудня

Ужгород – +10...+12

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +2..+4

Черкаси – +2..+4

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – 0...+2



Прогноз погоди на 5 грудня / Карта Укргідрометцентру