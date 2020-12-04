Прогноз погоди на 5 грудня: в Україні буде тепло та сонячно
Погода в Україні у суботу, 5 грудня, буде сонячною та відносно теплою. На заході країни синоптики обіцяють до 12 градусів тепла. Відтак, суттєвих опадів не прогнозують.
В Україні 5 грудня очікують сильний південно-східний вітер. У деяких областях вологість та морозяна температура утворять ожеледицю на дорогах. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Хоч якась втіха можлива від нього (вітру – 24 канал) – розганятиме тумани і, відповідно, розсіюватиме шкідливі викиди з мільйонів автомобілів на наших дорогах та дими з приватних секторів,
– зауважила Діденко.
За даними Укргідрометцентру, Найхолодніше 5 грудня буде у східних областях. Температура повітря там опуститься до 0...-2 градусів. Водночас увесь день на небі світитиме сонце.
На Заході ж буде найтепліше – +5...+7 градусів. У Чернівцях температура прогріється до +10...+12 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. На півдні, як для першого зимового місяця погода також буде теплою. Стовпчик термометра підніметься до +3...+7 градусів.
У південних областях синоптики прогнозують +1...+3 градуси та сонячну погоду на весь день.
У Києві зранку 5 грудня може бути хмарно, однак до кінця дня на небі появиться сонце. Температура повітря у столиці становитиме 0...+2 градуси.
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Прогноз погоди у містах України на суботу, 5 грудня
Ужгород – +10...+12
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +2..+4
Черкаси – +2..+4
Чернігів – +1...+3
Суми – +1...+3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Харків – 0...+2
Київ – 0...+2
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