Прогноз погоди на 5 листопада: буде сонячно, але є винятки
Погода в Україні в четвер, 5 листопада буде, сонячною і доволі теплою як на пізню осінь у більшості областей України. Винятками стануть лише декілька областей на заході й півночі – там дощитиме всю добу, але теж буде достатньо тепло.
Загалом по Україні температура повітря протягом дня коливатиметься між +7 і +14 градусів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Найтеплішим буде південь України – +11...+15 градусів. Також тепло на сході (+7...+11 градусів) і в Закарпатській області (+11...+13 градусів). У решті західних і центральних областей – +6...+10 градусів.
Дощитиме протягом дня в 7 областях: Київській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській. В інших західних областях опади будуть лише вночі.
У Києві також дощ протягом майже всього дня. Температура повітря зупиниться на рівні +8...+10 градусів, а сильний вітер розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря в містах України в четвер, 5 листопада:
Ужгород – +11…+13
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +7…+9
Рівне – +8…+10
Житомир – +7...+9
Вінниця – +7...+9
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +7...+9
Суми – +7...+9
Полтава – +8…+10
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +8…+10
Харків – +7…+9
Київ – +8…+10
Прогноз погоди на четвер, 5 листопада, від Укргідрометцентру
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