Погода в Україні в четвер, 5 листопада буде, сонячною і доволі теплою як на пізню осінь у більшості областей України. Винятками стануть лише декілька областей на заході й півночі – там дощитиме всю добу, але теж буде достатньо тепло.

Загалом по Україні температура повітря протягом дня коливатиметься між +7 і +14 градусів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Найтеплішим буде південь України – +11...+15 градусів. Також тепло на сході (+7...+11 градусів) і в Закарпатській області (+11...+13 градусів). У решті західних і центральних областей – +6...+10 градусів.

Дощитиме протягом дня в 7 областях: Київській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській. В інших західних областях опади будуть лише вночі.

У Києві також дощ протягом майже всього дня. Температура повітря зупиниться на рівні +8...+10 градусів, а сильний вітер розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря в містах України в четвер, 5 листопада:

Ужгород – +11…+13

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +7…+9

Рівне – +8…+10

Житомир – +7...+9

Вінниця – +7...+9

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +7...+9

Суми – +7...+9

Полтава – +8…+10

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +8…+10

Харків – +7…+9

Київ – +8…+10



Прогноз погоди на четвер, 5 листопада, від Укргідрометцентру