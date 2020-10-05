Погода в Україні в понеділок, 5 жовтня, буде сонячною та теплою на всіх територіях, окрім західних областей. Там дощитиме і вдень, і вночі. Подекуди обіцяють грози.

Температура повітря потішить українців майже літнім теплом. Середня добова температура завтра становитиме +19… +24 градуси. Про це повідомляє українська синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Жителям західних областей краще не виходити з дому без парасольки. Грози прогнозують на Закарпатті, а також у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. Температура повітря прогріється до комфортних +21...+23 градусів.

У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря коливатиметься близько +20 градусів. Дощів не передбачається,

– повідомляє Діденко.

Температура повітря у містах України у понеділок, 5 жовтня:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +21…+23

Рівне – +20…+22

Житомир – +11…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +10…+22

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +20…+22

Суми – +20…+22

Полтава – +21…+23

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +21…+23

Київ – + 19...+21.



Прогноз погоди на понеділок, 5 жовтня, від Укргідрометцентру