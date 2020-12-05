Погода в Україні у неділю, 6 грудня, буде доволі прохолодною, однак справжні зимові морози ще не надійдуть. На всій території країни світитиме сонце. Опадів не прогнозують.

Насолодитися приємною погодою українцям може завадити туман. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Найбільше шансів у хмарної погоди буде в західних областях та на південному сході, включно з Кримом,

– заявила синоптикиня.

Найтепліше буде на Заході. Там температура повітря прогріється до +2...+4 градусів. Справжнім рекордсменом за рівнем тепла стане місто Ужгород. Вдень там очікують до +11 градусів тепла.

На Сході температура повітря опуститься до -1...-3 градусів.

У Києві прогнозують 0...-2 градусів морозу.

У Криму температура повітря коливатиметься від +1 градуса тепла до -1 градуса морозу.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 6 грудня

Ужгород – +9...+11

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – +2...+4

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +0...+2

Херсон – -1...+1

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – 0...-2

Чернігів – -1...-3

Суми – -1...-3

Полтава – -1...-3

Дніпро – -1...-3

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -1...-3

Луганськ – -1...-3

Харків – -1...-3

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 6 грудня / Карта Укргідрометцентру