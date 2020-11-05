Погода в Україні в п'ятницю, 6 листопада буде теплою, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів сягатимуть +6…+10 градусів. Щоправда, можливі сильні пориви вітру.

Тепло в Україні не відступає – до кінця тижня денна суттєво не похолодає, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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6 листопада буде трохи свіжіше, протягом дня температура повітря сягатиме +6…+10 градусів, у південних областях – до +12 градусів.

Вітер завіватиме з північного заходу, ймовірні сильні пориви. Дощів не прогнозують.

У Києві температура повітря становитиме приблизно +8 градусів. Буде сухо та вітряно.

До слова, вже з 11 листопада поступово прийде похолодання, вночі будуть невеликі морози.

Прогноз погоди у містах України на п’ятницю, 6 листопада:

Ужгород – +9…+11

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +6...+8

Вінниця – +7...+9

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +7...+9

Суми – +6...+8

Полтава – +6…+8

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +7…+9

Харків – +6…+8

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на 6 листопада від Укргідрометцентру