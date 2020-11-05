Прогноз погоди на 6 листопада: буде тепло, але вітряно
Погода в Україні в п'ятницю, 6 листопада буде теплою, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів сягатимуть +6…+10 градусів. Щоправда, можливі сильні пориви вітру.
Тепло в Україні не відступає – до кінця тижня денна суттєво не похолодає, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також Найтепліший за 140 років: жовтень у Києві побив кілька рекордів
6 листопада буде трохи свіжіше, протягом дня температура повітря сягатиме +6…+10 градусів, у південних областях – до +12 градусів.
Вітер завіватиме з північного заходу, ймовірні сильні пориви. Дощів не прогнозують.
У Києві температура повітря становитиме приблизно +8 градусів. Буде сухо та вітряно.
До слова, вже з 11 листопада поступово прийде похолодання, вночі будуть невеликі морози.
Прогноз погоди у містах України на п’ятницю, 6 листопада:
Ужгород – +9…+11
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +6...+8
Вінниця – +7...+9
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +7...+9
Суми – +6...+8
Полтава – +6…+8
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +7…+9
Харків – +6…+8
Київ – +7…+9
Поділитися новиною