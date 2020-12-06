Погода в Україні у понеділок, 7 грудня, буде морозяною в майже всіх регіонах країни. Поки жителі 24 регіонів "насолоджуватимуться" тим, що температура лише трішки опустилася нижче нуля, до Закарпаття зима ще не дійшла.

В усіх регіонах країни, крім найзахіднішого, температура повітря буде в межах -4...+2 градуси. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

До слова Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз

Тим часом в Ужгороді очікуються цілком комфортні +9...+11 градусів. Лише вночі буде мінімальний морозець – -1...-3 градуси. Як і в решті регіонів, опадів не буде.

Якщо вдень температура повітря в решті регіонів буде майже однаковою, то вночі вона відрізнятиметься дещо більше. Найхолодніше буде на сході – -9...-11 градусів.

У центрі й на півдні очікуються -6...-9 градусів. Відчутно відрізнятимуться ночі навіть у сусідніх областях заходу. У Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій – -1...-3 градуси, а в решті – -5...-7 градусів.

Київ у понеділок буде найхолоднішим регіоном країни. Вдень тут очікуються -2...-4 градуси. Вночі температура опуститься до -6...-8 градусів.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 7 грудня:

Ужгород – +9...+11

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – -2...0

Вінниця – -2...0

Одеса – -1...+1

Миколаїв – +0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – 0...+2

Кропивницький – -2...0

Черкаси – -2...0

Чернігів – -1...+1

Суми – -2...0

Полтава – -1...+1

Дніпро – -2...0

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -3...-1

Луганськ – -3...-1

Харків – -2...0

Київ – -4...-2



Прогноз погоди на понеділок, 7 грудня, від Укргідрометцентру