Прогноз погоди на 7 грудня: в Україну йдуть морози, лише на Закарпатті – "кайфово"
Погода в Україні у понеділок, 7 грудня, буде морозяною в майже всіх регіонах країни. Поки жителі 24 регіонів "насолоджуватимуться" тим, що температура лише трішки опустилася нижче нуля, до Закарпаття зима ще не дійшла.
В усіх регіонах країни, крім найзахіднішого, температура повітря буде в межах -4...+2 градуси. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
До слова Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз
Тим часом в Ужгороді очікуються цілком комфортні +9...+11 градусів. Лише вночі буде мінімальний морозець – -1...-3 градуси. Як і в решті регіонів, опадів не буде.
Якщо вдень температура повітря в решті регіонів буде майже однаковою, то вночі вона відрізнятиметься дещо більше. Найхолодніше буде на сході – -9...-11 градусів.
У центрі й на півдні очікуються -6...-9 градусів. Відчутно відрізнятимуться ночі навіть у сусідніх областях заходу. У Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій – -1...-3 градуси, а в решті – -5...-7 градусів.
Київ у понеділок буде найхолоднішим регіоном країни. Вдень тут очікуються -2...-4 градуси. Вночі температура опуститься до -6...-8 градусів.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 7 грудня:
Ужгород – +9...+11
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – -2...0
Вінниця – -2...0
Одеса – -1...+1
Миколаїв – +0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – 0...+2
Кропивницький – -2...0
Черкаси – -2...0
Чернігів – -1...+1
Суми – -2...0
Полтава – -1...+1
Дніпро – -2...0
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -3...-1
Луганськ – -3...-1
Харків – -2...0
Київ – -4...-2
Прогноз погоди на понеділок, 7 грудня, від Укргідрометцентру
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