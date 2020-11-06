Прогноз погоди на 7 листопада: на Україну очікує сонце та тепло
Погода в Україні в суботу, 7 листопада, буде безхмарною та сонячною. Водночас температура повітря у середньому підніметься до +13… +14 градусів.
Прогноз погоди на 6 листопада від Діденко
Як пояснила Наталка Діденко у фейсбуці, причиною такої погоди є антициклон Ramesh, що заблокує дощі. Однак, це не завадить туманам.
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За словами синоптика, температура повітря в суботу порівняно з попередніми днями трохи підвищиться. Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +8… +13 градусів. Щоправда, на півдні буде тепліше – +12… +15 градусів. Вітер буде північно-західним, помірним, часом поривчатим.
Щодо Києва, то в столиці дощі не прогнозують, але є можливим туман. Температура повітря тут становитиме до +10 градусів.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
В Українському гідрометцентрі також прогнозують тумани, щоправда в суботу вони будуть лише в західних областях. Водночас на всій території України буде сонячно та без опадів.
Температура повітря вдень підніметься до 12 градусів тепла. Найхолодніше буде на Київщині, тут стовпчики термометрів покажуть +9… +11 градусів. А найвищу температуру слід буде очікувати у низці областей півдня, центру та південного сходу – +12… +14 градусів.
Вітер у всіх областях синоптики очікують північно-західний: його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
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Прогноз погоди у містах України на суботу, 7 листопада
Ужгород – +12…+14
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +11…+13
Вінниця – +12+14
Одеса – +12+14
Миколаїв – +12+14
Херсон – +12+14
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +12+14
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +11...+13
Дніпро – +12+14
Запоріжжя – +12+14
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +10…+12
Київ – +9…+11
Прогноз погоди в Україні на 7 листопада / Дані Укргідрометцентру
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