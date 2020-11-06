Погода в Україні в суботу, 7 листопада, буде безхмарною та сонячною. Водночас температура повітря у середньому підніметься до +13… +14 градусів.

Прогноз погоди на 6 листопада від Діденко

Як пояснила Наталка Діденко у фейсбуці, причиною такої погоди є антициклон Ramesh, що заблокує дощі. Однак, це не завадить туманам.

До речі Найтепліший за 140 років: жовтень у Києві побив кілька рекордів

За словами синоптика, температура повітря в суботу порівняно з попередніми днями трохи підвищиться. Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +8… +13 градусів. Щоправда, на півдні буде тепліше – +12… +15 градусів. Вітер буде північно-західним, помірним, часом поривчатим.

Щодо Києва, то в столиці дощі не прогнозують, але є можливим туман. Температура повітря тут становитиме до +10 градусів.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

В Українському гідрометцентрі також прогнозують тумани, щоправда в суботу вони будуть лише в західних областях. Водночас на всій території України буде сонячно та без опадів.

Температура повітря вдень підніметься до 12 градусів тепла. Найхолодніше буде на Київщині, тут стовпчики термометрів покажуть +9… +11 градусів. А найвищу температуру слід буде очікувати у низці областей півдня, центру та південного сходу – +12… +14 градусів.

Вітер у всіх областях синоптики очікують північно-західний: його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Радимо ознайомитися Коли в Україні випаде сніг: прогноз

Прогноз погоди у містах України на суботу, 7 листопада

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +11…+13

Вінниця – +12+14

Одеса – +12+14

Миколаїв – +12+14

Херсон – +12+14

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +12+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12+14

Запоріжжя – +12+14

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +10…+12

Київ – +9…+11



Прогноз погоди в Україні на 7 листопада / Дані Укргідрометцентру