Прогноз погоди на 7 жовтня: Україну накриють зливи, місцями грози
Погода в Україні в середу, 7 жовтня, буде дощовою на більшій частині території країни. Лише на Волині, Сході України, Криму й Херсонщині досі буде сонячно. Водночас у частині центральних, південних і північних областей очікуються грози.
На Півдні й Сході України досі буде доволі тепло – +21...+26 градусів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Тим часом найхолодніше буде на Заході – +17...+19 градусів. Також прохолодно й у Центрі – +17...+21 градус.
Осінь поступово відкриває свої позолочені крани й дощі з них течуть сміливіше. У більшості областей пройдуть періодичні дощі й навіть можливі грози,
– пише синоптикиня Наталка Діденко.
Також відчутно опуститься температура повітря вночі. У середньому вона буде в межах +10...+15 градусів. На Півдні буде трішки тепліше – до +17 градусів. На Сході ж навпаки не підійматиметься вище +7...+10 градусів.
У Києві протягом дня погода буде дощовою, з сильним вітром і постійним ризиком грози. Температура повітря буде в межах +17...+19 градусів, а дощі протягом доби практично не припинятимуться.
Температура повітря у містах України 7 жовтня:
Ужгород – +17…+19
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +17…+19
Вінниця – +17…+19
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +19…+21
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – + 17...+19