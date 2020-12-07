Прогноз погоди на 8 грудня: рвучкий штормовий вітер і мороз остудять країну
Погода в Україні у вівторок, 8 грудня, буде досить прохолодною і неприємною. На Заході, а також Приазов’ї продовжить лютувати поривчастий вітер, а температура повітря вночі на Сході впаде до -11 градусів.
Холодна повітряна маса арктичного походження все ще залишається над Україною. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.
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8 грудня антициклон все ж зумовить суху погоду в більшості областей України, проте на південному заході та в західних областях є ймовірність опадів. Між іншим, опади, хай і незначні, можуть вдень досягнути навіть Вінницької та Київської областей,
– зауважила вона.
За словами Діденко, особливо холодною буде ніч: очікується -7…-14 градусів на Сході, у західних областях 0…-5 градусів, у південній частині -2…-8 градусів, а на півдні Одещини близько нуля.
Вдень температура повітря становитиме -1…-5 градусів, на Заході та Півдні від -2 до +2 градусів, у Криму та на Закарпатті +4…+8 градусів.
У Києві 8 грудня можливий невеликий сніг, температура повітря опуститься до -2…-4 градусів.
Вітер буде східний та південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду з сильнішими поривами.
Попередження про негоду / Зображення Укргідрометцентру
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 8 грудня:
Ужгород – +3…+5
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1...-3
Вінниця – 0…-2
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -1…-3
Чернігів – -2…-4
Суми – -2...-4
Полтава – -1...-3
Дніпро – 0…-2
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – 0…-2
Луганськ – -1…-3
Харків – -1…-3
Київ – -2…-4
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 8 грудня, від Укргідрометцентру
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