Погода в Україні у вівторок, 8 грудня, буде досить прохолодною і неприємною. На Заході, а також Приазов’ї продовжить лютувати поривчастий вітер, а температура повітря вночі на Сході впаде до -11 градусів.

Холодна повітряна маса арктичного походження все ще залишається над Україною. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

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8 грудня антициклон все ж зумовить суху погоду в більшості областей України, проте на південному заході та в західних областях є ймовірність опадів. Між іншим, опади, хай і незначні, можуть вдень досягнути навіть Вінницької та Київської областей,

– зауважила вона.

За словами Діденко, особливо холодною буде ніч: очікується -7…-14 градусів на Сході, у західних областях 0…-5 градусів, у південній частині -2…-8 градусів, а на півдні Одещини близько нуля.

Вдень температура повітря становитиме -1…-5 градусів, на Заході та Півдні від -2 до +2 градусів, у Криму та на Закарпатті +4…+8 градусів.

У Києві 8 грудня можливий невеликий сніг, температура повітря опуститься до -2…-4 градусів.

Вітер буде східний та південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду з сильнішими поривами.

Увага! 8 грудня у західних, південних та південно-східних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду (І рівень небезпечності, жовтий). Тим часом на акваторії Азовського моря пориви вітру сягнуть 25 – 30 метрів за секунду, висота хвиль 15 – 20 дециметрів, швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).



Попередження про негоду / Зображення Укргідрометцентру

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 8 грудня:

Ужгород – +3…+5

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1...-3

Вінниця – 0…-2

Одеса – 0…+2

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -2…-4

Суми – -2...-4

Полтава – -1...-3

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – 0…-2

Луганськ – -1…-3

Харків – -1…-3

Київ – -2…-4



Прогноз погоди в Україні на вівторок, 8 грудня, від Укргідрометцентру