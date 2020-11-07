Погода в неділю, 8 листопада, буде помірно теплою. Переважно, на більшості території України світитиме сонце, хоча подекуди може бути хмарно.

Що прогнозують синоптики

Дощів у неділю не буде. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

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За її словами, дощів не буде через антициклон Ramesh. Щоправда, прогнозують туман.

Вихідні, хоча й будуть із хмарами, але все ж не мокрими і не морозними – для грибів якраз, ну, або для вибивання килимів чи прогулянок у замшевих кросівках,

– зазначила Діденко.

Крім того, синоптикиня додала, що середня температура протягом дня становитиме +8...+13 градусів. Тепліше буде на Півдні – +12...+15 градусів. У Києві дощів теж не прогнозують. Вдень у столиці стовпчики термометрів можуть сягати +10 градусів, вночі – опустяться до +5...+7.

За прогнозом Укргідрометцентру , вітер буде помірний, деколи поривчатий – 3 – 8 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 8 листопада:

Ужгород – +12...+14

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +9...+11

Суми – +8...+10

Полтава – +10...+12

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +9...+11

Харків – +9...+11

Київ – +9...+11



Прогноз погоди в Україні на 8 листопада / Карта Укргідрометцентру