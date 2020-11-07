Прогноз погоди на 8 листопада: в Україні буде сухо, але туманно
Погода в неділю, 8 листопада, буде помірно теплою. Переважно, на більшості території України світитиме сонце, хоча подекуди може бути хмарно.
Що прогнозують синоптики
Дощів у неділю не буде. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
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За її словами, дощів не буде через антициклон Ramesh. Щоправда, прогнозують туман.
Вихідні, хоча й будуть із хмарами, але все ж не мокрими і не морозними – для грибів якраз, ну, або для вибивання килимів чи прогулянок у замшевих кросівках,
– зазначила Діденко.
Крім того, синоптикиня додала, що середня температура протягом дня становитиме +8...+13 градусів. Тепліше буде на Півдні – +12...+15 градусів. У Києві дощів теж не прогнозують. Вдень у столиці стовпчики термометрів можуть сягати +10 градусів, вночі – опустяться до +5...+7.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 8 листопада:
Ужгород – +12...+14
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +9...+11
Вінниця – +10...+12
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +9...+11
Суми – +8...+10
Полтава – +10...+12
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +9...+11
Луганськ – +9...+11
Харків – +9...+11
Київ – +9...+11
Прогноз погоди в Україні на 8 листопада / Карта Укргідрометцентру
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