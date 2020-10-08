Прогноз погоди на 8 жовтня: більшість областей накриють дощі та грози
Погода в Україні в четвер, 8 жовтня, буде дощовою у більшості регіонів. Сухо буде на сході та півдні. Повітря прогріється до +14...+25 градусів – залежно від області.
Більшу частину України 8 жовтня охоплять опади. Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
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У західних, північних та центральних областях, а також на Одещині прогнозують дощі з грозами.
На півдні та сході пануватиме суха та сонячна погода.
Температура повітря відрізнятиметься залежно від регіону. Найхолодніше буде на заході – +14...+17 градусів. Натомість найбільшої позначки термометри сягнуть у Криму – +23...+25 градусів, на Миколаївщині й Херсонщині – +22...+24 градуси.
Вітер розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві прогнозують дощі, повітря прогріється до +18...+20 градусів.
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Температура повітря у містах України 8 жовтня:
Ужгород – +17…+19
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +17…+19
Вінниця – +17…+19
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +19…+21
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – + 17...+19