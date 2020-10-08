Погода в Україні в четвер, 8 жовтня, буде дощовою у більшості регіонів. Сухо буде на сході та півдні. Повітря прогріється до +14...+25 градусів – залежно від області.

Більшу частину України 8 жовтня охоплять опади. Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

Читайте також В Україні попередили про погіршення погоди: в яких регіонах слід чекати на зливи

У західних, північних та центральних областях, а також на Одещині прогнозують дощі з грозами.

На півдні та сході пануватиме суха та сонячна погода.

Температура повітря відрізнятиметься залежно від регіону. Найхолодніше буде на заході – +14...+17 градусів. Натомість найбільшої позначки термометри сягнуть у Криму – +23...+25 градусів, на Миколаївщині й Херсонщині – +22...+24 градуси.

Вітер розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві прогнозують дощі, повітря прогріється до +18...+20 градусів.

Зверніть увагу Частина вулиць пішла під воду, дерева виривало з корінням: у Хусті пронісся буревій – фото

Температура повітря у містах України 8 жовтня:

Ужгород – +17…+19

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +17…+19

Вінниця – +17…+19

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +19…+21

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +22…+24

Харків – +22…+24

Київ – + 17...+19



Прогноз погоди на четвер, 8 жовтня, від Укргідрометцентру