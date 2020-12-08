Прогноз погоди на 9 грудня: мороз залишається, але опадів не буде
Погода в Україні у середу, 9 грудня, буде здебільшого сухоюю та сонячною, щоправда є висока ймовірність хмар. Однак на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму, можливо, випаде невеликий дощ або навіть мокрий сніг. Температура повітря в середньому протримається на рівні -1...+1 градуси.
Якою буде погода 9 грудня: прогноз від Наталки Діденко
Як зауважила синоптик, температура повітря буде низькою – вдень слід очікувати від 3 градусів морозу до 2 тепла. Водночас на півдні температура підніметься до +4 градусів, а на Закарпатті та в Криму – до +5…+9 градусів. Про це Діденко написала у фейсбуці.
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Щодо Києва, в столиці в середу також буде морозно та вітряно, але сухо. Вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.
Діденко додає, що Україну 9 грудня накриє сильний вітер – він буде східного та південно-східного напрямків.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
Український гідрометцентр прогнозує суху погоду майже на всій території України. Проте дощі є імовірними на Одещині, Херсонщині та в Криму.
Найхолодніше 9 грудня буде на Київщині – -2…-4 градуси. А найтепліше – на Закарпатті та в Криму, тому стовпчики термометрів піднімуться до 4…6 градусів вище нуля.
Швидкість вітру становитиме 7 – 12 метрів за сеунду, а дутиме він у південно-східному та східному напрямках.
Ужгород – +4…+6
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – 0…-2
Житомир – 0…-2
Вінниця – 0…-2
Одеса – +3…+5
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – 0…-2
Чернігів – 0…-2
Суми – 0…-2
Полтава – 0…-2
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – 0…-2
Луганськ – 0…-2
Харків – 0…-2
Київ – -2…-4
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Погода в Україні в середу, 9 грудня / Дані Укргідрометцентру
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