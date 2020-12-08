Погода в Україні у середу, 9 грудня, буде здебільшого сухоюю та сонячною, щоправда є висока ймовірність хмар. Однак на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму, можливо, випаде невеликий дощ або навіть мокрий сніг. Температура повітря в середньому протримається на рівні -1...+1 градуси.

Якою буде погода 9 грудня: прогноз від Наталки Діденко

Як зауважила синоптик, температура повітря буде низькою – вдень слід очікувати від 3 градусів морозу до 2 тепла. Водночас на півдні температура підніметься до +4 градусів, а на Закарпатті та в Криму – до +5…+9 градусів. Про це Діденко написала у фейсбуці.

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Щодо Києва, в столиці в середу також буде морозно та вітряно, але сухо. Вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.

Діденко додає, що Україну 9 грудня накриє сильний вітер – він буде східного та південно-східного напрямків.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Український гідрометцентр прогнозує суху погоду майже на всій території України. Проте дощі є імовірними на Одещині, Херсонщині та в Криму.

Найхолодніше 9 грудня буде на Київщині – -2…-4 градуси. А найтепліше – на Закарпатті та в Криму, тому стовпчики термометрів піднімуться до 4…6 градусів вище нуля.

Швидкість вітру становитиме 7 – 12 метрів за сеунду, а дутиме він у південно-східному та східному напрямках.

Прогноз погоди у містах України на середу, 9 грудня

Ужгород – +4…+6

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – 0…-2

Житомир – 0…-2

Вінниця – 0…-2

Одеса – +3…+5

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – 0…-2

Чернігів – 0…-2

Суми – 0…-2

Полтава – 0…-2

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – 0…-2

Луганськ – 0…-2

Харків – 0…-2

Київ – -2…-4

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Погода в Україні в середу, 9 грудня / Дані Укргідрометцентру