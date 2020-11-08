Прогноз погоди на 9 листопада: в Україну йде похолодання
Погода в Україні в понеділок, 9 листопада, буде прохолодною порівняно з попередніми днями, щоправда збережеться на рівні +10 градусів. Але є і приємна звістка – буде сонячно та без опадів на всій українській території.
Прогноз погоди на 9 листопада від Наталки Діденко
Синоптик у фейсбуці написала, що дощі в Україні не лише 9 листопада, а і взагалі найближчим часом очікувати не слід. Однак, за словами Діденко, тумани заволочуть видимість на відстані 200 – 500 метрів.
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Вона додає, що поступово холоднішатиме. Так, у понеділок протягом дня температура повітря становитиме +7+…12 градусів. Щоправда, на півдні сягне +14 градусів.
Щодо Києва, то в столиці 9 листопада буде без дощу, з періодичним туманом і денною температурою повітря у приблизно +8 градусів.
Що кажуть в Українському гідрометцентрі
В Укргідрометцентрі на понеділок прогнозують суху та сонячну погоду. Температура повітря на більшості території України в середньому становитиме +9…+10 градусів. Найтепліше буде на півдні та Закарпатті. Стовпчики термометрів тут піднімуться до +12 градусів, а в Криму – до +14 градусів.
Вітер очікують північно-західний. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
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Прогноз погоди у містах України на понеділок, 9 листопада
Ужгород – +10…+12
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +7…+9
Рівне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +10… +12
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +8…+10
Суми – +8…+10
Полтава – +8…+10
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +8…+10
Харків – +8…+10
Київ – +8…+10
Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / Дані Укргідрометцентру
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