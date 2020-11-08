Погода в Україні в понеділок, 9 листопада, буде прохолодною порівняно з попередніми днями, щоправда збережеться на рівні +10 градусів. Але є і приємна звістка – буде сонячно та без опадів на всій українській території.

Прогноз погоди на 9 листопада від Наталки Діденко

Синоптик у фейсбуці написала, що дощі в Україні не лише 9 листопада, а і взагалі найближчим часом очікувати не слід. Однак, за словами Діденко, тумани заволочуть видимість на відстані 200 – 500 метрів.

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Вона додає, що поступово холоднішатиме. Так, у понеділок протягом дня температура повітря становитиме +7+…12 градусів. Щоправда, на півдні сягне +14 градусів.

Щодо Києва, то в столиці 9 листопада буде без дощу, з періодичним туманом і денною температурою повітря у приблизно +8 градусів.

Що кажуть в Українському гідрометцентрі

В Укргідрометцентрі на понеділок прогнозують суху та сонячну погоду. Температура повітря на більшості території України в середньому становитиме +9…+10 градусів. Найтепліше буде на півдні та Закарпатті. Стовпчики термометрів тут піднімуться до +12 градусів, а в Криму – до +14 градусів.

Вітер очікують північно-західний. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Прогноз погоди у містах України на понеділок, 9 листопада

Ужгород – +10…+12

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +7…+9

Рівне – +8…+10

Житомир – +8…+10

Вінниця – +8…+10

Одеса – +10… +12

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +8…+10

Суми – +8…+10

Полтава – +8…+10

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +8…+10

Харків – +8…+10

Київ – +8…+10



Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / Дані Укргідрометцентру