Прогноз погоди на 9 жовтня: негода нарешті відступає, в Україні – сонячно та тепло
Погода в Україні в п'ятницю, 9 жовтня, буде сонячною та теплою. У всіх регіонах нашої країни сонце зрідка ховатиметься за хмарами, але опадів не прогнозують.
Мінімальна температура складатиме лише +15...+17 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температура повітря становитиме +17...+19 градусів. Ранок та вечір на Сході нашої країни будуть похмурими, але вдень очікується недовге прояснення. Температура повітря триматиметься на рівні +20...+22 градуси.
На Півночі України хмарна погода протримається весь день. Синоптики не виключають невеличкі дощі. Водночас повітря там прогріється до +19...+21 градусів. На Півдні буде найтепліше. Ясна погода там протримається зовсім недовго у ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Стовпчики термометрів покажуть +21...+23 градуси.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ до ранку стихне. Повітря прогріється до +19...+21 градусів.
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Температура повітря у містах України у п'ятницю, 9 жовтня:
Ужгород – +17…+19
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +17…+19
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +19…+21
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +19…+21
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +20…+22
Харків – +20…+22
Київ – +19…+21
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 9 жовтня / Фото Укргідрометцентру