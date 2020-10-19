У листопаді українцям слід чекати значного похолодання. Майже весь місяць погода буде похмурою та дощовою. Крім того, у деяких регіонах вже може випасти перший сніг.

Що прогнозують синоптики

У листопаді прогнозують багато дощів. Наприклад, на Півночі кількість опадів за місяць становитиме 25 – 30 міліметрів. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

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На початку листопада температура повітря сягатиме +9...+11 градусів, однак до кінця місяця опуститься до +4...+6 градусів. Крім того, температура нижче нуля може бути не тільки вночі, а й вдень.

Згідно з прогнозом Gismeteo, на початку листопада в Україні вигляне сонце, проте лише на декілька днів. Потім небо затягне хмарами.

Якою буде погода у регіонах

На Заході морози прогнозують до кінця першої декади листопада.

Крім цього, у західних та північних областях в середині листопада, згідно з прогнозами, випаде мокрий сніг.

На Сході України буде найсухіше, проте вже з 6 листопада почнуться дощі.

У Києві теж листопад почнеться похмуро. Перші 2 тижні місяця у столиці буде хмарно та мокро. Вже 11 листопада у Києві прогнозують нічні морози та сніг.

До речі, на початку грудня слід очікувати сніг із дощем. Протягом першого місяця зими вдень прогнозують +4...+6 градусів, але вночі температура повітря опускатиметься до -9...-11 градусів.



Погода у листопаді в Києві / Скриншот із сайту Gismeteo

Погода у листопаді уЛьвові / Скриншот із сайту Gismeteo

Погода у листопаді в Одесі / Скриншот із сайту Gismeteo

Погода у листопаді у Харкові / Скриншот із сайту Gismeteo