Дощі, сніги та морози: синоптики розповіли, якою буде погода у листопаді
У листопаді українцям слід чекати значного похолодання. Майже весь місяць погода буде похмурою та дощовою. Крім того, у деяких регіонах вже може випасти перший сніг.
Що прогнозують синоптики
У листопаді прогнозують багато дощів. Наприклад, на Півночі кількість опадів за місяць становитиме 25 – 30 міліметрів. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.
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На початку листопада температура повітря сягатиме +9...+11 градусів, однак до кінця місяця опуститься до +4...+6 градусів. Крім того, температура нижче нуля може бути не тільки вночі, а й вдень.
Згідно з прогнозом Gismeteo, на початку листопада в Україні вигляне сонце, проте лише на декілька днів. Потім небо затягне хмарами.
Якою буде погода у регіонах
- На Заході морози прогнозують до кінця першої декади листопада.
- Крім цього, у західних та північних областях в середині листопада, згідно з прогнозами, випаде мокрий сніг.
- На Сході України буде найсухіше, проте вже з 6 листопада почнуться дощі.
- У Києві теж листопад почнеться похмуро. Перші 2 тижні місяця у столиці буде хмарно та мокро. Вже 11 листопада у Києві прогнозують нічні морози та сніг.
До речі, на початку грудня слід очікувати сніг із дощем. Протягом першого місяця зими вдень прогнозують +4...+6 градусів, але вночі температура повітря опускатиметься до -9...-11 градусів.
Погода у листопаді в Києві / Скриншот із сайту Gismeteo
Погода у листопаді уЛьвові / Скриншот із сайту Gismeteo
Погода у листопаді в Одесі / Скриншот із сайту Gismeteo
Погода у листопаді у Харкові / Скриншот із сайту Gismeteo