Погода на Новий рік буде доволі теплою. Наразі синоптики запевняють, що сніг навряд чи буде, натомість падатимуть дощі.

Попри те, що з 19 грудня в Україні вдарять морози, перед Новим роком прогнозують відлигу. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

До теми Якою буде погода взимку: прогнози синоптиків

Чи буде на Новий рік сніг

У кінці місяця, а саме 27 – 29 грудня, сніжитиме. Щоправда, покрив снігу буде тонкий та довго не лежатиме.

Перед Новим роком синоптики попереджають про рясні дощі. Так, 30 грудня може випасти до 2 – 4 міліметрів опадів.

Чи прогнозують морози

Перед святом середня денна температура становитиме +2...+4 градусів. Натомість 1 січня прогнозують невеликі нічні морози, однак вдень стовпчики термометрів знову піднімуться вище нуля.

Ймовірно, відлига триватиме аж до Різдва, хоча сніг на початку січня теж буде.

До слова, в середині грудня обіцяють морозну погоду та значні опади снігу.

Детальніше Сніги та відлиги: якою буде погода у грудні – прогноз синоптика