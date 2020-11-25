Якою буде погода на Новий рік: що кажуть синоптики
Погода на Новий рік буде доволі теплою. Наразі синоптики запевняють, що сніг навряд чи буде, натомість падатимуть дощі.
Попри те, що з 19 грудня в Україні вдарять морози, перед Новим роком прогнозують відлигу. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.
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Чи буде на Новий рік сніг
У кінці місяця, а саме 27 – 29 грудня, сніжитиме. Щоправда, покрив снігу буде тонкий та довго не лежатиме.
Перед Новим роком синоптики попереджають про рясні дощі. Так, 30 грудня може випасти до 2 – 4 міліметрів опадів.
Чи прогнозують морози
Перед святом середня денна температура становитиме +2...+4 градусів. Натомість 1 січня прогнозують невеликі нічні морози, однак вдень стовпчики термометрів знову піднімуться вище нуля.
Ймовірно, відлига триватиме аж до Різдва, хоча сніг на початку січня теж буде.
До слова, в середині грудня обіцяють морозну погоду та значні опади снігу.
Детальніше Сніги та відлиги: якою буде погода у грудні – прогноз синоптика
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