Погода на Різдво, 7 – 9 січня, буде помірно теплою. Вдень температура повітря підніматиметься вище нуля, однак вночі прогнозують морози.

Що кажуть синоптики

Так, до 8 – 9 січня в Україні триматиметься відлига та плюсова температура. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

До речі Якою буде погода на Новий рік: що кажуть синоптики

До слова, відлига почнеться ще з кінця грудня. Морозної та сніжної погоди очікувати не варто.

Чи буде на Різдво сніг

У перший день Різдва снігу не обіцяють. За словами синоптика, вже з 9 січня почнуться легкі морози. Далі ставатиме все холодніше.

До речі, від дня День святого Миколая до Нового року в Україні вдарять морози. У цей період також добряче сніжитиме. Щоправда, середня денна температура у грудні становитиме близько +4...+5 градусів.

Також морозна та снігова погода потішить українців вже у січні та лютому.

Детальніше Якою буде погода взимку: прогнози синоптиків