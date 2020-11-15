Погода до кінця 2020 року не буде такою теплою, як у минулому році. Народні синоптики попереджають про морози у день святого Миколая, 19 грудня, та дощі у новорічну ніч.

Якою буде погода в Україні у листопаді

До кінця листопада температура повітря тричі буде мінусовою. Морози очікуються 19 – 20 листопада, 24 – 25 листопада і 28 – 29 листопада. Про це в ефірі каналу Obozrevatel TV розповів народний синоптик Леонід Горбань.

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Водночас, за словами синоптика, у листопаді будуть дні відносного потепління. Зокрема, впродовж 21 – 23 листопада та 25 – 27 листопада температура повітря підніметься до +2...+4 градусів.

Погода у грудні

Перші 7 днів грудня будуть теплими. Температура повітря, за даними Горбаня, прогріється до +4...+5 градусів. Водночас 6 грудня випаде сніг з дощем.

Упродовж 8 – 14 грудня в Україні буде морозно. Стовпчик термометра опуститься до -9...-11 градусів. Крім того, синоптик попередив про можливий сніг 8 і 11 грудня.

З 14 до 17 грудня у нашу країну знову прийде потепління. Повітря прогріється до +4...+5 градусів. У 15 день першого зимового місяця м ожливий сніг з дощем, а у 17 – дощ.

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Тривалий морозний період прогнозують впродовж 18 – 28 грудня. Температура повітря опускатиметься до -10...-13 градусів. Також можливий снігопад. Тому у день святого Миколая в Україні буде справжня зима – мороз і сніг.

Однак за кілька днів до Нового року почнеться відлига. Синоптики попереджають про плюсову температуру повітря та дощ 29 – 31 грудня.

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