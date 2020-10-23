Прогноз погоди на 24 жовтня: в частині України дощитиме
Погода в Україні в суботу, 24 жовтня, буде дощовою на Заході, Півночі та у Києві. При цьому температура повітря буде досить теплою як на кінець жовтня.
Водночас синоптикиня Наталка Діденко прогнозує невеликі опади на Півдні та у Харківській області.
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У Західних областях середня денна температура повітря становитиме +14...17 градусів. Крім того, впродовж дня прогнозують дощі, які мають закінчитися до вечора. Сонце на небі так і не з'явиться до кінця дня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Сході погода буде сонячною. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13...16 градусів.
У південних областях буде найтепліше – +19...23 градусів. Водночас на Півночі весь день падатиме дощ. Температура повітря становитиме +14...17 градусів.
У Києві буде хмарно. Повітря прогріється до +14...16 градусів. Вдень очікується невеликий дощ.
Температура повітря у містах України у суботу, 24 жовтня:
Ужгород – +15…+17
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +15...17
Вінниця – +16...18
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів –+14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / Карта Укргідрометцентру