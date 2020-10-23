Погода в Україні в суботу, 24 жовтня, буде дощовою на Заході, Півночі та у Києві. При цьому температура повітря буде досить теплою як на кінець жовтня.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко прогнозує невеликі опади на Півдні та у Харківській області.

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У Західних областях середня денна температура повітря становитиме +14...17 градусів. Крім того, впродовж дня прогнозують дощі, які мають закінчитися до вечора. Сонце на небі так і не з'явиться до кінця дня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Сході погода буде сонячною. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13...16 градусів.

У південних областях буде найтепліше – +19...23 градусів. Водночас на Півночі весь день падатиме дощ. Температура повітря становитиме +14...17 градусів.

У Києві буде хмарно. Повітря прогріється до +14...16 градусів. Вдень очікується невеликий дощ.

Температура повітря у містах України у суботу, 24 жовтня:

Ужгород – +15…+17

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +15...17

Вінниця – +16...18

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів –+14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +13…+15

Харків – +13…+15



Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / Карта Укргідрометцентру