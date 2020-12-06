В Україні синоптики спрогнозували сильні морози. У грудні очікують, що буде кілька періодів настання холодів. Загалом мороз сягатиме -26 градусів.

Синоптики також оприлюднили регіони, по яких мороз вдарить найсильніше. Дані опублікували фахівці Gismeteo.

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Буде кілька періодів похолодання:

перший – з 6 грудня приблизно до 9 грудня;

– з 6 грудня приблизно до 9 грудня; другий – кінець грудня, після католицького Різдва, яке святкують 25 грудня, очікують до -25 градусів.

Які регіони відчують мороз

► Північний схід

У Харківській області вночі спрогнозували до -9 градусів морозу. Така температура буде до 10 грудня, після цього буде незначне потепління. Морози знову вдарять у цьому регіоні з 25 грудня, закінчаться вже у 2021 році. Синоптики зазначили, що критичний мінімум буде 28 грудня, тоді температура вночі сягатиме -19 градусів.

вночі спрогнозували до -9 градусів морозу. Така температура буде до 10 грудня, після цього буде незначне потепління. Морози знову вдарять у цьому регіоні з 25 грудня, закінчаться вже у 2021 році. Синоптики зазначили, що критичний мінімум буде 28 грудня, тоді температура вночі сягатиме -19 градусів. Водночас у Сумській області 28 грудня очікують до -15 градусів.

28 грудня очікують до -15 градусів. На Луганщині морози будуть найсильнішими. Синоптики наголосили, що з 25 по 30 грудня на термометрах можна буде побачити до -26 градусів морозу.

морози будуть найсильнішими. Синоптики наголосили, що з 25 по 30 грудня на термометрах можна буде побачити до -26 градусів морозу. У Донецькій області очікують до -22 градусів морозу. мовиться про цей же період.

► Південний схід

У цьому регіоні також буде мороз, однак не такий сильний, як на північному сході. У Запоріжжі з 6 по 10 грудня очікують до -6 градусів морозу. Похолодання мешканці відчують після 25 грудня. Тоді мороз сягне -16 градусів.

► Центральні області

У центральних областях сильних морозів не прогнозують. У самій столиці – Києві – також не буде холодно. З 6 по 10 грудня там буде мороз лише до -8 градусів. Наприкінці місяця – до -7 градусів в середньому.

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► Південь

На Одещині не очікують морозів навіть у перший коридор похолодання. Ба більше, після 10 грудня там буде дуже тепло. Синоптики заявили, що температура в регіоні буде приблизно +9 градусів. Несильний мороз все ж настане, але лише з 26 грудня до 1 січня – прогнозують до -5 градусів.

► Захід

В період з 7 по 9 грудня на заході очікують легкий мороз – стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів. Такою ж буде температура наприкінці місяця – з 27 грудня.