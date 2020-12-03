У Краснодарському краю двоє невідомих у костюмах і масках біологічного захисту напали на ломбард та винесли ювелірні вироби. Злочин розбійники скоїли під звуки гімну Росії, який голосно лунав назовні. Одного зі злочинців поліція вже заарештувала.

Злочинцям вдалося заволодіти 270 ювелірними виробами. Заагалом ломбарду завдали матеріальних збитків на понад 4 мільйони рублів. Про це повідомляє KAZANFIRST.

Читайте також Слуга королеви Єлизавети II обікрав Букінгемський палац: вражаюча сума крадіжки

Що відомо про напад

Злочинці зайшли в приміщення, витягли з-за прилавка продавчиню, бризнули їй в обличчя сльозогінним газом та почали збирати у велику коробку прикраси з вітрини.

Увесь цей час на вулиці голосно лунав гімн Росії. Перш ніж зайти в приміщення, злочинці встановили при вході портативну колонку.

Наліт на ломбард тривав менш як хвилину.

Коли грабіжники пішли, продавчиня різко схопилася і побігла до телефону.

Злочин зафіксувала камера відеоспостереження.

На Кубані невідомі у ковідних костюмах пограбували ломбард: відео Южные дела

Що повідомили правоохоронці

Провівши оперативно-розшукові заходи, співробітники карного розшуку встановили місце проживання одного зі злочинців та затримали його.

У лісосмузі знайшли і автомобіль, на якому пересувалися злочинці. У салоні також була частина викрадених коштовностей.

Слідчі розпочали кримінальну справу за статею розбій. Затриманому повідомили про підозру та заарештували.