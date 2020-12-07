На похоронах активіста у Білорусі затримали ведучого церемонії: фото
У Білорусі 6 грудня відбулося прощання із активістом Романом Решецкім, який раптово помер після виходу з ізолятора. Після церемонії міліція затримала ведучого траурного заходу – Віталія Казака.
Ведучого відвезли в ізолятор
Міліція затримала Казака після закінчення жалобної церемонії біля будинку померлого. Його доставили у Ленінське відділення поліції. Про це розповів правозахисник Роман Кисляк, повідомляє БЕЛАПАН.
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Вів церемонію Віталій Казак, який приніс звукопідсилювальну апаратуру. Після закінчення жалобного заходу його затримали. Телефон Казака відключений. Ймовірно, його помістили в ізолятор тимчасового утримання,
– підкреслив Кисляк.
Церемонія прощання із загиблим активістом у Білорусі / Фото "Газета Бретская"
Що відомо про померлого активіста Романа РешецкогоАктивіста Решецкого 29 листопада затримали на протесті та помістили в ізолятор тимчасового утримання. Він повернувся додому 2 грудня. Через два дні дружина активіста знайшла Решецкого мертвим у квартирі. За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявили.
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