У Білорусі 6 грудня відбулося прощання із активістом Романом Решецкім, який раптово помер після виходу з ізолятора. Після церемонії міліція затримала ведучого траурного заходу – Віталія Казака.

Ведучого відвезли в ізолятор

Міліція затримала Казака після закінчення жалобної церемонії біля будинку померлого. Його доставили у Ленінське відділення поліції. Про це розповів правозахисник Роман Кисляк, повідомляє БЕЛАПАН.

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Вів церемонію Віталій Казак, який приніс звукопідсилювальну апаратуру. Після закінчення жалобного заходу його затримали. Телефон Казака відключений. Ймовірно, його помістили в ізолятор тимчасового утримання,

– підкреслив Кисляк.

Церемонія прощання із загиблим активістом у Білорусі / Фото "Газета Бретская"

Що відомо про померлого активіста Романа Решецкого Активіста Решецкого 29 листопада затримали на протесті та помістили в ізолятор тимчасового утримання. Він повернувся додому 2 грудня. Через два дні дружина активіста знайшла Решецкого мертвим у квартирі. За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявили.

Зверніть увагу! 6 грудня у Білорусі люди традиційно вийшли на акцію протесту через сфальсифіковані результати президентських виборів. Близько 12:00 у Мінську силовики почали розганяти протестувальників. Детальніше про ситуацію у Білорусі – читайте тут.