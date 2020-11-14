На острові Хортиця в Запоріжжі знайшли унікальне поховання скіфського воїна. За оцінкою, його вік становить близько 2 500 років. Раніше цікаві скіфські поховання знаходили на цьому місці близько 20 років тому.

Поховання було в земляній катакомбі глибиною близько трьох метрів, повідомляє національний заповідник "Хортиця".

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Сучасники воїна доклали значних зусиль, щоб захистити поховання від грабіжників. Вхід до катакомби заклали великою кількістю важких гранітних валунів.

Похований воїн мав на зріст близько 180 сантиметрів, що робило його гігантом серед тогочасних людей. У похованні також виявили залізний ніж з кістяним руків'ям, рештки тули з бронзовими стрілами й жертовну їжу.

Схожі знахідки на Хортиці свідчать про те, що острів був важливим скіфським місцем, де розташовувалось городище, повз яке проходили переправи, і місце торгівлі із грецькими купцями,

– підкреслюють археологи.

Похований на Хортиці скіфський воїн: дивіться фото