Борис Філатов, якого вдруге обрали міським головою Дніпра, звинуватив Ігоря Коломойського у перешкоджанні на місцевих виборах. Політик пообіцяв "поховати політично та репутаційно олігарха та його банду".

Філатов переконаний, що у нього "цинічно вкрали" перемогу у першому турі місцевих виборів. Про це новообраний мер Дніпра написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Політик пояснив, що "мовчав, зціпивши зуби, але тепер має повне моральне право висловитися, не соромлячись у виразах". Він запевнив, що прізвище будь-якого кандидата проти нього в другому турі було лише одне, а саме – Коломойський.

Філатов назвав олігарха ворогом держави та абсолютно аморальною людиною. "Саме таким був його план – затягнути мене у будь-який спосіб до другого туру і там спробувати знищити", – підкреслив він.

Довідка. 27 листопада Філатов склав присягу мера Дніпра. У другому турі виборів отримав 80,61% голосів і переміг Загіда Краснова, лідера місцевої політсили "Сила громад".

"Боря – могильник"

"Коломойський та його банда прозвали мене "Боря – Могильник". З маніакальною ненавистю вони прив'язували моє чесне ім'я до могил і небіжчиків, шибениць і трун", – зауважив мер Дніпра.

Філатов додав, що його репутацію знищували з особливим цинізмом. Мовляв, його команду та близьких "взяли у заручники", порушивши понад 300 кримінальних справ і організувавши 125 обшуків.

Вони думали, що я злякаюсь, відмовлюся від боротьби. Але я сказав: "Ок. Ви ж самі придумали мені таку роль. "Боря-Могильник", так "Боря-Могильник". Я поховаю всіх вас. Політично і репутаційно,

– наголосив політик.

Він пояснив, що має на увазі "страшного" Коломойського, кримінального авторитета на прізвисько "Нарік", безпринципних медіакілерів з телеканалу "Г+Г", безсовісних "правоохоронців" та інших.