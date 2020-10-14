Чинний очільник США Дональд Трамп напередодні президентських виборів продовжує парад обіцянок. Так, він заявив, що лише його адміністрація може притягнути Китай до відповідальності за поширення COVID-19.

Крім того, Дональд Трамп підкреслив, що зможе перемогти пандемію коронавірусу. Про це американський президент сказав під час брифінгу з журналістами, повідомляє пресслужба Білого дому.

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Трамп підкреслив, що США зможуть за короткий термін перемогти китайський вірус і "покласти край пандемії коронавірусу".

Ми покладемо край пандемії за допомогою безпечної та ефективної вакцини, створимо 10 мільйонів робочих місць у перші 10 місяців 2021 року і швидко повернемо повну зайнятість,

– сказав американський президент.

Він зазначив, що США виведуть економіку "на безпрецедентні нові висоти".

"Under the previous administration, it took 30 months to recover more than half the jobs lost in the crisis.



We surpassed that milestone in fewer than 5 months.” pic.twitter.com/SVIm68WpXh — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2020

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