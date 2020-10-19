Колишній в'язень Кремля Володимир Балух продовжує лікування після побиття. Наразі здоров'я чоловіка покращилось. Станом на 19 жовтня він вже може ходити.

Балух ходить, поступово відновлюється, читає. Про це повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко у фейсбуці.

До теми Чому вкрай складно коментувати побиття Володимира Балуха?

Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди. Насправді мова йде про реабілітаційні методики,

– зазначила Геращенко.

За словами депутатки, лікарі зробили контрольні знімки, динаміка позитивна. Ексбранець Кремля перебуває у нейрохірургічному відділені. Медики навіть дозволили нардепу Ахтему Чийгозу провідати друга.

Крім того, Геращенко оприлюднила фото Балуха, на якому він, за підтримки, може стояти.

Що відомо про побиття Балуха

Чоловіка знайшли непритомним 8 вересня у Києві.

Оскільки стан Балуха був важкий, він понад місяць перебував у реанімації. Проте 12 жовтня його перевели в інше відділення.

Підозрюваного у нападі на Балуха вже затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу.

Хто такий Володимир Балух? Український активіст родом з Криму. Після анексії півострова відмовився отримувати російський паспорт. У 2016 році з його будинку у Криму зняли український прапор.

Був в'язнем Кремля, проте у 2019 році його звільнили в рамках обміну між Україною та Росією. Український активіст родом з Криму. Після анексії півострова відмовився отримувати російський паспорт. У 2016 році з його будинку у Криму зняли український прапор.Був в'язнем Кремля, проте у 2019 році його звільнили в рамках обміну між Україною та Росією.



Перше фото Балуха після побиття / Фото Ірини Геращенко