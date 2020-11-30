Показали запуск вірменських ракет по азербайджанських військах під час війни: відео
Показали запуск вірменських ракет "Іскандер" по військам Азербайджану. Ракети запускали ще під час активних бойових дій у Нагірному Карабасі.
Ймовірно, ракети запускали у районі Шуші. Відео оприлюднили очевидці у твітері.
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На відео видно запуск двох ракет. У другій частині ролика ракета потрапляє у ціль.
Зауважимо, активні бої у Нагірному Карабасі тривали з 27 вересня. На початку листопада ситуація загострилась. Азербайджан захопив місто Шуша та підійшов до столиці невизнаної "Нагірнокарабаської республіки" Степанакерту.
Конфлікт між Вірменією і Азербайджаном: останні новини
- Раніше Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
- Крім цього, документ передбачає введення у регіон російських миротворців.
- У Вірменії угоду сприйняли як капітуляцію. Обурені люди вийшли на протест.
- Відтак вірмени вимагають відставки уряду на чолі з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном.
- До слова, президент Вірменії Армен Саркісян також закликав Пашиняна піти у відставку.
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