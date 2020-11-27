Екологія знову стала "розмінною монетою" при боротьбі за владу, констатують фахівці.

Збільшити відповідальність за незаконну рубку лісів, розширити межі національних природоохоронних парків та залучати до їх охорони Національну гвардію. Петиція з такими пропозиціями на сайті президента України вже набрала більше як 6 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Її автор – Андрій Кобрин, який також виступив ініціатором соціального проєкту "Задихаюсь", повідомляє "5 канал".

Фахівці переконані, що держава та суспільство мають негайно зосередитися на вирішенні найбільш гострих екологічних проблем – серед яких і вирубки у Карпатах. А не піддаватися на традиційні маніпуляції. Адже, наприклад, тема екології в промислових містах регулярно використовується для боротьби за владу та вплив у регіоні.

У свою чергу, реалізація запропонованих у петиції заходів – дозволить нарешті зупинити нищення лісів і зберегти карпатську природу.

Коли я готував ролик, я 1500 км подолав по горах. Я познімав тих лісорубів, які ріжуть, мав змогу питатися людей в селах, яка зараз статистика щодо того, чи ріжуть – не ріжуть. Зараз ще більше ріжуть, тому що кожен день по 50 – 70 машин возять ліс – це безконтрольно, на тих машинах не було міток, що це йде в якісь державні органи, які цим займаються,

– розповів Кобрин.

Активіст констатує – наразі ситуація в Карпатах лише погіршується. Але в більшості випадків масштаби екологічних проблем замовчуються, не раз заявляли фахівці Всесвітнього фонду дикої природи. Та попри нещадні рубки та, як наслідок, чергові масштабні повені – екотематика цьогоріч знову стала "розмінною монетою" для різного роду маніпуляцій, вказують фахівці.

Це все акції на один день, люди хочуть хайпонути, піти там пару дерев посадити й на тому робити піар. І на 5 років знову забудуть. Це найбільша проблема нашої країни, що люди забувають,

– вважає Кобрин.

Віцепрезидент Професійної асоціації екологів України Валентин Щербина додає: "Ми навіть давали брифінг проти екологічних маніпуляцій. І періодично на нашому порталі ми розвінчуємо псевдоекологічні міфи і маніпуляції, які в основному передвиборчі обіцянки і заробляння грошей".

"Ці паводки будуть повторюватись періодичністю у 2 – 3 роки й з кожним разом вони будуть все масштабнішими і масштабнішими. Оскільки щороку при збереженні цієї тенденції ми втрачаємо близько 1% лісів Карпат", – констатує Щербина.