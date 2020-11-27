Поки політики маніпулюють екотематикою, влада ігнорує найбільш гострі проблеми, – активісти
Екологія знову стала "розмінною монетою" при боротьбі за владу, констатують фахівці.
Збільшити відповідальність за незаконну рубку лісів, розширити межі національних природоохоронних парків та залучати до їх охорони Національну гвардію. Петиція з такими пропозиціями на сайті президента України вже набрала більше як 6 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Її автор – Андрій Кобрин, який також виступив ініціатором соціального проєкту "Задихаюсь", повідомляє "5 канал".
Фахівці переконані, що держава та суспільство мають негайно зосередитися на вирішенні найбільш гострих екологічних проблем – серед яких і вирубки у Карпатах. А не піддаватися на традиційні маніпуляції. Адже, наприклад, тема екології в промислових містах регулярно використовується для боротьби за владу та вплив у регіоні.
У свою чергу, реалізація запропонованих у петиції заходів – дозволить нарешті зупинити нищення лісів і зберегти карпатську природу.
Коли я готував ролик, я 1500 км подолав по горах. Я познімав тих лісорубів, які ріжуть, мав змогу питатися людей в селах, яка зараз статистика щодо того, чи ріжуть – не ріжуть. Зараз ще більше ріжуть, тому що кожен день по 50 – 70 машин возять ліс – це безконтрольно, на тих машинах не було міток, що це йде в якісь державні органи, які цим займаються,
– розповів Кобрин.
Активіст констатує – наразі ситуація в Карпатах лише погіршується. Але в більшості випадків масштаби екологічних проблем замовчуються, не раз заявляли фахівці Всесвітнього фонду дикої природи. Та попри нещадні рубки та, як наслідок, чергові масштабні повені – екотематика цьогоріч знову стала "розмінною монетою" для різного роду маніпуляцій, вказують фахівці.
Це все акції на один день, люди хочуть хайпонути, піти там пару дерев посадити й на тому робити піар. І на 5 років знову забудуть. Це найбільша проблема нашої країни, що люди забувають,
– вважає Кобрин.
Віцепрезидент Професійної асоціації екологів України Валентин Щербина додає: "Ми навіть давали брифінг проти екологічних маніпуляцій. І періодично на нашому порталі ми розвінчуємо псевдоекологічні міфи і маніпуляції, які в основному передвиборчі обіцянки і заробляння грошей".
"Ці паводки будуть повторюватись періодичністю у 2 – 3 роки й з кожним разом вони будуть все масштабнішими і масштабнішими. Оскільки щороку при збереженні цієї тенденції ми втрачаємо близько 1% лісів Карпат", – констатує Щербина.
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