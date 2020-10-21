Влітку 2019 року Зеленський зробив декілька гучних заяв щодо медіахолдингу Віктора Медведчука та фінансування його партії. Тоді Володимир Путін передав привіт українській владі та сказав, що він реагуватиме на спроби тиску на Медведчука. Попри це, чинний президент України за рік не прийняв жодних рішень щодо проросійського політика.

Політичний оглядач Станіслав Бєлковський сказав, що це, на жаль, наслідки провінційності українських еліт. Про це він повідомив в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

Актуально "Стус прийде за тобою": у Миколаєві пікетували зустріч Медведчука, він не приїхав

Медведчук – учасник великої політичної гри

За його словами, Віктор Медведчук залишатиметься учасником великої політичної гри, поки:

Володимир Путін буде президентом Російської Федерації;

українські керівники так провінційно ставитимуться до відносин України та Росії.

Поки Путін буде президентом – Медведчук буде в українській політиці,

– сказав Бєлковський.

Більше новин про Віктора Медведчука тут.

Не публічний, а апаратний політик

Він зазначив, що проросійський політик досі є найвпливовішою постаттю в українській політиці попри те, що він ніколи не був популярним публічним політиком.

"В нього немає таланту публічного політика, але є талант апаратного політика, посередника, бізнесмена тощо", – ствердив політолог. Також він додав, найкраще, що можуть зробити українські еліти – це критикувати Медведчука.