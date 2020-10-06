Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська зустрілася з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Це свідчить про глибоку увагу до проблем в Білорусі.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив лідер білоруського руху "За свободу" Юрась Губаревич. Він розповів про зустріч Тихановської з Меркель.

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Однак, за словами Губаревича, поки рано говорити про висновки зустрічі. Але Меркель ще від початку політичної кризи говорила, що готова запропонувати своє посередництво. Але сам Лукашенко відхилив навіть телефонну розмову з Меркель.

Це свідчить про те, що колишній президент Білорусі, який продовжує обіймати цю посаду, мабуть. Вважає, що політична криза в Білорусі може минути сама собою,

– зазначив Губаревич.

Що вони можуть обговорювати?

Ймовірно, вони продовжать тему посередництва ОБСЄ в переговорах всередині Білорусі. Також головною темою є наявність санкційного списку з боку ЄС до Білорусі. Не менш важливою є можлива фінансова допомога, щоб вивести Білорусь із кризи вже після того, як зміниться влада.

Зустріч Меркель та Тихановської: що відомо

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська вчора, 5 жовтня, прибула з 3-денним візитом до Берліна. Там у неї була запланована її зустріч з канцлерклю ФРН Ангелою Меркель.

Сьогодні, 6 жовтня, у них відбулася зустріч, яка тривала 45 хвилин. Про це написала сама Тихановська у телеграмі.

Раніше Тихановська в інтерв'ю Spiegel сказала, що планує обговорити з Меркель перспективи участі Берліна як посередника в разі початку переговорів між білоруською владою та опозицією.

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