Реєстр декларацій НАЗК закрило 29 жовтня, а після півночі 30 жовтня реєстр вже знову став публічним. За ці кілька годин 7 із 15 суддів КСУ встигли оновити дані про свої доходи.

Дані з реєстру декларацій свідчать, що половинна суддів Конституційного Суду України 29 жовтня внесли туди повідомлення про суттєві зміни у своїх доходах. Причому це сталося в той день, коли НАЗК прибрало реєстр із публічного доступу, посилаючись на рішення того ж КСУ. Про це розповіло hromadske.

До теми Рішення КСУ знищує державність України, а стоїть за цим Росія, – РНБО

Повідомлення про суттєві зміни у розділі про доходи додали до декларації:

Олександр Тупицький – голова Конституційного Суду задекларував 181 тисячу гривень заробітної плати.

Ірина Завгородня – задекларувала 201 тисячу гривень заробітної плати.

Сергій Головатий – 206 тисяч гривень заробітної плати.

Олександр Литвинов – 189 тисяч гривень зарплати, а ще півтора мільйона гривень кредиту.

Володимир Мойсик – понад 211 тисяч гривень заробітної плати.

Олег Первомайський – 164 тисячі гривень заробітної плати.

Віктор Колісник – 221 тисячу гривень заробітної плати (але він вніс зміни 28 жовтня).

Цим подіям, зауважимо, передував скандал навколо рішення Конституційного Суду від 27 жовтня про неконституційність положення ККУ про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та недостовірні відомості у деклараціях чиновників, політиків і, ясна річ, суддів.

Ті справи, які за вказаними положеннями розслідували раніше, рішенням КСУ тепер автоматично скасовані. І тут не зайвим буде нагадати, що:

НАЗК виявляло у декларації судді Ірини Завгородньої за 2018 рік недостовірні відомості на 615 тисяч гривень, а за 2019 рік – 754 тисячі.

У судді Володимира Мойсика НАЗК виявила ознаки іншого злочину — використання завідомо підробленого документа.

Також НАЗК склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.

А 30 жовтня стало відомо, що 1 жовтня очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав запит від НАЗК про ймовірну наявність у нього земельної ділянки в Криму, не вказаної у декларації.



Що треба знати про скандал з КСУ / Інфографіка 24 каналу

Усі новини про гучний скандал навколо Конституційного Суду читайте за посиланням.