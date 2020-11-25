Покиньте НАТО: російські пранкери від імені Тунберг розіграли Трюдо
Російські пранкери Вован і Лексус розіграли прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Вони зателефонували політику від імені екоактивістки Грети Тунберг та запропонували "покинути НАТО".
У розмові інтереси Тунберг нібито представляла довірена особа. Про це повідомляє The Guardian.
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Покиньте НАТО. Киньте зброю. Збирайте квіти. Посміхайтеся природі,
– заявили пранкери.
У відповідь Трюдо зауважив, що "мріє про світ, в якому солдати не потрібні, але, на жаль, ми ще не живемо в цьому світі".
Що ще пранкери сказали Трюдо
- Тунберг хвилює міжнародна криза, яка зростає, і очікування світової війни. Це все призводить до катастрофи. Трюдо відповів: "так, справді".
- Екоактивістка закликала створити світ, у якому для кожного знайдеться місце. Зокрема, для християн і мусульман, Дональда Трампа і Володимира Путіна, Бориса Джонсона, Джастіна Трюдо, Грети Тунберг та інших.
- Тунберг звинуватила Меган Маркл у "маніпулюваннях".
- Окрім того, у розмові пранкери апелювали до героїв мультфільму "Південний парк" і просилиТрюдо познайомити з ними Тунберг.
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