Російські пранкери Вован і Лексус розіграли прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Вони зателефонували політику від імені екоактивістки Грети Тунберг та запропонували "покинути НАТО".

У розмові інтереси Тунберг нібито представляла довірена особа. Про це повідомляє The Guardian.

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Покиньте НАТО. Киньте зброю. Збирайте квіти. Посміхайтеся природі,

– заявили пранкери.

У відповідь Трюдо зауважив, що "мріє про світ, в якому солдати не потрібні, але, на жаль, ми ще не живемо в цьому світі".

Зверніть увагу! Телефонна розмова відбулася ще у січні 2020 року, однак відомо про неї стало лише зараз.

Що ще пранкери сказали Трюдо

Тунберг хвилює міжнародна криза, яка зростає, і очікування світової війни. Це все призводить до катастрофи. Трюдо відповів: "так, справді".

Екоактивістка закликала створити світ, у якому для кожного знайдеться місце. Зокрема, для християн і мусульман, Дональда Трампа і Володимира Путіна, Бориса Джонсона, Джастіна Трюдо, Грети Тунберг та інших.

Тунберг звинуватила Меган Маркл у "маніпулюваннях".

Окрім того, у розмові пранкери апелювали до героїв мультфільму "Південний парк" і просилиТрюдо познайомити з ними Тунберг.

Зауважимо! Вована і Лексуса (Володимир Кузнецов та Олексій Столяров) підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії. Пранкери неодноразово розігрували світових лідерів.