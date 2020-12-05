Поклонська поскаржилась на воду в окупованому Криму: брудна та смердюча
Колишня так звана прокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що на півострові – катастрофа з водою. Поклонська каже, що з кранів тече смердюча рідина, від якої хворіють люди.
Вода – брудна, іржава, смердюча
Своє обурення станом справ з водою в Криму нелегітимна депутатка Держдуми висловила у телеграмі. Вона наголосила, що прісної води на окупованому півострові – нема.
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У кранах тече брудна, іржава та смердюча вода, через яку люди починають масово хворіти на кишкові та шкірні захворювання,
– зазначила Поклонська.
На звернення Поклонської в ООН не реагують
Так звана політикиня пожалілась, що неодноразово протягом останніх кількох місяців зверталась до ООН, проте її скарги поки що ігнорують. У своєму дописі Поклонська пройшлась і по Організації Об'єднаних Націй
Однак найдавніша міжнародна організація, яка повинна захищати права людини, сьогодні виявилась лише здатна на констатацію фактів про гуманітарну катастрофу, що наближається і необхідність виділення грошей для її подолання,
– розкритикувала ООН Поклонська.
Причину проблем з водою так звана колишня кримська прокурорка пояснює так: каже, що питну воду перекрили у 2014 році через проведення референдуму.
Головне про проблеми з водою у Криму:
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.
- Після окупації Криму Росією у 2014 році, постачання води на півострів припинили.
- Окупанти поповнюють запаси води в Криму із водосховищ природного стоку та підземних джерел. Регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
- Влада України неодноразово заявляла, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.
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