Колишня так звана прокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що на півострові – катастрофа з водою. Поклонська каже, що з кранів тече смердюча рідина, від якої хворіють люди.

Вода – брудна, іржава, смердюча

Своє обурення станом справ з водою в Криму нелегітимна депутатка Держдуми висловила у телеграмі. Вона наголосила, що прісної води на окупованому півострові – нема.

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У кранах тече брудна, іржава та смердюча вода, через яку люди починають масово хворіти на кишкові та шкірні захворювання,

– зазначила Поклонська.

На звернення Поклонської в ООН не реагують

Так звана політикиня пожалілась, що неодноразово протягом останніх кількох місяців зверталась до ООН, проте її скарги поки що ігнорують. У своєму дописі Поклонська пройшлась і по Організації Об'єднаних Націй

Однак найдавніша міжнародна організація, яка повинна захищати права людини, сьогодні виявилась лише здатна на констатацію фактів про гуманітарну катастрофу, що наближається і необхідність виділення грошей для її подолання,

– розкритикувала ООН Поклонська.

Причину проблем з водою так звана колишня кримська прокурорка пояснює так: каже, що питну воду перекрили у 2014 році через проведення референдуму.

Це важливо! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.

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