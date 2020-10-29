Євросоюз може тимчасово призупинити безвізовий режим через скандальне рішення про скасування електронних декларацій та відповідальність за незаконне збагачення. Народні депутати вже підготували заяву про ймовірний злочин суддів КСУ.

Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин ствердив, що насправді рішення КСУ – це посягання на державну владу та конституційний устрій України. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Вийшли за рамки

За його словами, судді КСУ почали трактувати не лише ті статті, які їх просили протрактувати проросійські ОПЗЖ і "За майбутнє" Коломойського. Це є нелогічно.

Політичності в цьому рішенні набагато більше, ніж конституційності,

– зазначив Юрчишин.

Проросійсько-олігархічний реванш

На думку експерта, це – проросійсько-олігархічний реванш. Його метою є зірвати роботу антикорупційної інфраструктури в інтересах російських сил та олігархів Коломойського, які перебувають під пильним наглядом антикорупційної інфраструктури.

Що може зробити президент

Згідно зі 102 статтею Конституції, президент України є гарантом як і основного державного документа держави, так і українського геополітичного стратегічного руху до ЄС та НАТО. В повноваженнях Зеленського ініціювати закон, який міг би переглядати процедуру призначення суддів КСУ.

В Офісі Президента зараз можуть:

оперативно підготувати зміни до законодавства, які виправлять рішення КС і повернуть всі повноваження НАЗК;

змінити формулювання у статті про брехню в декларації.

Також Ярослав Юрчишин додав, що КСУ ухвалив рішення напередодні виборів у США і це не просто так.