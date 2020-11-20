В Україні з 21 листопада діятимуть штрафи за перебувають без захисної маски у транспорті чи громадському місці. Водночас правоохоронці попередили, що не одразу штрафуватимуть порушників – спершу їм просто зроблять зауваження.

Правоохоронці складатимуть адміністративний протокол на порушника лише у випадку, якщо той відмовиться одягати захисну маску. Про це розповів голова Національної поліції Ігор Клименко, інформує пресслужба поліції.

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Першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови – будуть документувати дії правопорушника,

– пояснив Клименко.

Він також додав, що у суботу та неділю поліцейські проводитимуть рейди по всій території держави. Вони контролюватимуть дотримання карантину вихідного дня.

Маска має закривати дихальні шляхи

Захисна маска чи респіратор мають повністю закривати дихальні шляхи людини – і рот, і ніс.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що поліцейський може сам визначати, чи був факт адміністративного порушення. Крім того, чиновник закликав "не сперечатися з поліцією".

Він також додав, що штрафи можна буде оплатити у банку або будь-якому терміналі Іbox.