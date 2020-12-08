Спецоперацію з затримання ймовірних злочинців провели правоохоронці в Одесі ввечері 8 грудня. Внаслідок вдалих дій правоохоронців у кайданках опинилися 2 підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів.

Правоохоронці затримали чоловіків, щодо осіб яких надійшло орієнтування про скоєння ними злочинів, передає 24 канал із посиланням на місцеві спільноти в телеграмі. Офіційних коментарів щодо спецоперації від поліції наразі не було.

Дивіться також Під час затримання: на Київщині КОРД зі стріляниною та вибухом знешкодив групу бандитів – відео

За попередніми даними, зловмисники напали на жінку та відібрали у неї коштовності.

Поклали обличчям в асфальт

Судячи з відео, яке зняли очевидці події, зловмисники їхали на DaciaLogan. Біля АЗС Socar на вулиці Комарова дорогу їм заблокували правоохоронці. Потім двох чоловіків, які перебували в салоні легковика, витягли та затримали.

Крім них в машині була жінка. З нею поліцейські поводилися чемно.

Дивіться відео затримання зловмисників в Одесі: