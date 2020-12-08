Напад на жінку та викрадення авто: поліцейські Одеси жорстко затримали зловмисників – відео
Спецоперацію з затримання ймовірних злочинців провели правоохоронці в Одесі ввечері 8 грудня. Внаслідок вдалих дій правоохоронців у кайданках опинилися 2 підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів.
Правоохоронці затримали чоловіків, щодо осіб яких надійшло орієнтування про скоєння ними злочинів, передає 24 канал із посиланням на місцеві спільноти в телеграмі. Офіційних коментарів щодо спецоперації від поліції наразі не було.
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Поклали обличчям в асфальт
Судячи з відео, яке зняли очевидці події, зловмисники їхали на DaciaLogan. Біля АЗС Socar на вулиці Комарова дорогу їм заблокували правоохоронці. Потім двох чоловіків, які перебували в салоні легковика, витягли та затримали.
Крім них в машині була жінка. З нею поліцейські поводилися чемно.
Дивіться відео затримання зловмисників в Одесі:
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