Національна поліція закликала ФОПів не порушувати порядок під будівлею Верховної Ради. Водночас правоохоронці попередили, що притягуватимуть винних у штурмі до відповідальності.

17 листопада під будівлею парламенту виникли сутички між ФОПами та правоохоронцями. Мітингувальники почали ламати паркан, щоб пройти на територію Ради, про це повідомили у Національній поліції.

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Що сказали у поліції

Правоохоронці на місці події проводять профілактично-роз'яснювальну роботу з громадянами та закликають учасників заходів не вдаватися до провокацій та припинити порушувати громадський порядок,

– зауважили у Нацполіції.

За даними правоохоронців, затриманих на протесті немає. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

Що відбувається під Верховною Радою

Під будівлею парламенту відбулося зіткнення учасників акції протесту SaveФОП з правоохоронцями.

Прорив протестувальників правоохоронці зупинили, однак люди не планують розходитися.

Поліція продовжує відтісняти мітингувальників.

Підприємці у Верховній Раді ведуть переговори з народними депутатами.

Вони обурені тим, що парламентарі не відтермінували закон про обов'язкове встановлення касових апаратів для малого бізнесу.

Зверніть увагу! Підприємці виходять на протест вже не вперше. ФОПи мітингували і на початку листопада. Тоді народні обранці не відтермінувати введення касових апаратів. Документ за основу підтримали 212 нардепів, а необхідно щонайменше 226.