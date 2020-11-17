Правоохоронці закликали ФОПів припинити штурм Ради: погрожують покараннями
Національна поліція закликала ФОПів не порушувати порядок під будівлею Верховної Ради. Водночас правоохоронці попередили, що притягуватимуть винних у штурмі до відповідальності.
17 листопада під будівлею парламенту виникли сутички між ФОПами та правоохоронцями. Мітингувальники почали ламати паркан, щоб пройти на територію Ради, про це повідомили у Національній поліції.
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Що сказали у поліції
Правоохоронці на місці події проводять профілактично-роз'яснювальну роботу з громадянами та закликають учасників заходів не вдаватися до провокацій та припинити порушувати громадський порядок,
– зауважили у Нацполіції.
За даними правоохоронців, затриманих на протесті немає. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.
Що відбувається під Верховною Радою
- Під будівлею парламенту відбулося зіткнення учасників акції протесту SaveФОП з правоохоронцями.
- Прорив протестувальників правоохоронці зупинили, однак люди не планують розходитися.
- Поліція продовжує відтісняти мітингувальників.
- Підприємці у Верховній Раді ведуть переговори з народними депутатами.
- Вони обурені тим, що парламентарі не відтермінували закон про обов'язкове встановлення касових апаратів для малого бізнесу.
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