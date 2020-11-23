Поліцейські Харкова встановили ймовірного ґвалтівника неповнолітньої та затримали його 23 листопада. Сам злочин стався 17 листопада.

Про розкриття справи про сексуальне насильство відносно неповнолітньої повідомили у поліції Харківської області. Правоохоронці дізналися про скоєння злочину від 33-річної жінки.

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Вона розповіла, що її 15-річну доньку зґвалтував сусід.

Що відомо про зґвалтування неповнолітньої в Харкові

Сама постраждала розповіла слідчим, що ввечері 17 листопада 44-річний чоловік силоміць затягнув її до оселі. Відпустив він її лише вранці наступного дня.

Зловмисник нібито зв'язав школярку та зґвалтував її.

Спочатку правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне позбавлення волі. Потім до справи додали кваліфікацію про зґвалтування неповнолітньої.

Втік до села

Під час обшуку у квартирі зловмисника слідчі знайшли речові докази його причетності до злочину. Знайшли його лише вранці 23 листопада. Чоловік переховувався у селищі Великий Бурлук.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді перебування в СІЗО. Якщо його провину визнають служителі Феміди, чоловіку загрожує до 12 років тюрми.



Ймовірного ґвалтівника 15-річної харків'янки затримали у селищі Великий Бурлук / Фото нацполіції Києва