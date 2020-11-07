Служба безпеки України викрила протиправну схему "продажу" керівних посад в Нацполіції. Її організував правоохоронець з Рівненщини. Найдорожчі посади "коштували" 500 тисяч доларів.

Досудове слідство встановило, що організував схему чинний співробітник Нацполіції Рівненщини, однак йому допомагали спільники. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зловмисники, прикриваючись начебто в'язками в "високих кабінетах", запевняли, що можуть пролобіювати питання призначення на будь-які керівні посади в Нацполіції.

Скільки коштували посади

за можливість очолити відомство від співробітників поліції вимагали 500 тисяч доларів;

призначення на посаду керівників підрозділів поліції продавали за суму від 50 до 100 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали поліцейського та його спільників. Спіймали їх на гарячому – отриманні першої частини грошей у розмірі 25 тисяч доларів.

Розпочали кримінальне провадження за статтею про шахрайство Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.



На Рівненщині поліцейський продавав посади у Нацполіції / Фото СБУ



Правоохоронця та його спільників спіймали на гарячому / Фото СБУ

Деякі посади він продавав за 500 тисяч доларів / Фото СБУ