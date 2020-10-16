В Австрії правоохоронці затримали українця, якого розшукували з 2014 року. Річ у тім, що його підозрюють у крадіжці майже 9 мільйонів євро під час роботи в одному з банків в Україні. Чоловік навіть був у міжнародному розшуку.

Віденська поліція затримала українця, який переховувався з 2014 року. Про це повідомляє австрійська газета Der Kurier.

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Відомо, що затриманого вже доставили до в'язниці, незабаром його мають передати українській стороні.

Щодо розшукуваного чоловіка було видано міжнародний ордер на арешт за підозрою у розкраданні кредитів на загальну суму майже 9 мільйонів євро,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про затриманого

45-річний чоловік протягом 2012 – 2014 років працював в одному з банків в Україні. Його звинувачують у привласненні 9 мільйонів євро, а це майже 300 мільйонів гривень. Чоловік втік з України після скоєння злочину та використовував для перетину кордону підроблені документи.

Інших деталей, як і ім’я та прізвища чоловіка, віденська поліція не повідомляє.