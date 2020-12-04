Поліція припинила діяльність міжнародного угруповання з виготовлення та продажу саморобної зброї. За пів року банда продала понад 100 одиниць вогнепальної зброї.

Угруповання складалося з 4 жителів Дніпропетровської та Київської областей. Про це повідомили на сайті Національної поліції.

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Організатори банди

За повідомленням Нацполіції, організатором банди був 42-річний житель Каменського. Він виїхав за кордон і звідти керував угрупованням в Україні. Інший член угрупування:

закуповував стартові пістолети;

займався контрабандою зброї із зони бойових дій на Донбасі.

Решта представників переробляли та збували зброю через інтернет.



Поліція Дніпра викрила банду / Фото Нацполіції

Що виявили під час обшуків

В одній з адміністративних київських будівель під час обшуків поліціянти виявили обладнання для виготовлення та перероблення зброї. Також за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили:

понад 100 одиниць переробленої зброї;

70 ножів;

500 патронів;

порох;

спеціальне обладнання та інші докази.

Раніше всі фігуранти вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.



Що вилучили в банди / Фото Нацполіції

Що відбуватиметься далі

Слідство встановило покупців зброї з різних міст України. У них теж проводять обшуки та вилучають куплений товар.

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