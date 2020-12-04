Виготовляли і продавали зброю в Україні: поліція викрила міжнародну банду – фото
Поліція припинила діяльність міжнародного угруповання з виготовлення та продажу саморобної зброї. За пів року банда продала понад 100 одиниць вогнепальної зброї.
Угруповання складалося з 4 жителів Дніпропетровської та Київської областей. Про це повідомили на сайті Національної поліції.
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Організатори банди
За повідомленням Нацполіції, організатором банди був 42-річний житель Каменського. Він виїхав за кордон і звідти керував угрупованням в Україні. Інший член угрупування:
- закуповував стартові пістолети;
- займався контрабандою зброї із зони бойових дій на Донбасі.
Решта представників переробляли та збували зброю через інтернет.
Поліція Дніпра викрила банду / Фото Нацполіції
Що виявили під час обшуків
В одній з адміністративних київських будівель під час обшуків поліціянти виявили обладнання для виготовлення та перероблення зброї. Також за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили:
- понад 100 одиниць переробленої зброї;
- 70 ножів;
- 500 патронів;
- порох;
- спеціальне обладнання та інші докази.
Раніше всі фігуранти вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.
Що вилучили в банди / Фото Нацполіції
Що відбуватиметься далі
Слідство встановило покупців зброї з різних міст України. У них теж проводять обшуки та вилучають куплений товар.
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