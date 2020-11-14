У Франції поліція накрила вечірку: серед 300 гостей були хворі на COVID-19 – відео
У департаменті Валь-де-Марн, що на півночі Франції, правоохоронці розігнали приватну вечірку. Її відвідали щонайменше 300 гостей, в одного з них вже діагностували коронавірус.
Масштабні гуляння, попри жорсткий локдаун, влаштували в приватному павільйоні у ніч проти 14 листопада. Про це повідомляє видання Le Figaro.
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Приблизно о 2:00 правоохоронцям зателефонували місцеві мешканці, вони поскаржилися на порушення карантину та шум. Коли поліція прибула на виклик, розігнала натовп та склала відповідний протокол.
Не всі учасники вечірки виконали вимоги правоохоронців, деякі навіть кидали у поліцію порожні пляшки з-під алкоголю. Відбулися сутички, проти дебоширів довелося застосувати спецзасоби.
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За даними журналістів, нікого з гостей вечірки не затримували. Правоохоронці намагаються встановити організаторів забороненого заходу.
Також правоохоронці повідомили – щонайменше 1 відвідувач вечірки був інфікований коронавірусом. Через це решту відвідувачів закликали піти на самоізоляцію та зробити тест.
Що відомо про локдаун у Франції
- 30 жовтня Франція ввела загальнонаціональний локдаун. Бари, ресторани і частина магазинів у країні не працюватимуть аж до 1 грудня.
- Людям дозволили виходити на вулицю у кількох випадках: на роботу, до медичних закладів, за необхідними товарами чи щоб допомогти комусь із близьких.
- Французи можуть гуляти, проте тільки біля власних будинків. Студентів же тимчасово перевели на дистанційне навчання. За порушення карантину загрожує штраф від 135 євро.
- Станом на 14 листопада 1 915 713 людей у Франції захворіли на COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 42 600 пацієнтів, водночас одужали – 139 760.
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