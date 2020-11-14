У департаменті Валь-де-Марн, що на півночі Франції, правоохоронці розігнали приватну вечірку. Її відвідали щонайменше 300 гостей, в одного з них вже діагностували коронавірус.

Масштабні гуляння, попри жорсткий локдаун, влаштували в приватному павільйоні у ніч проти 14 листопада. Про це повідомляє видання Le Figaro.

До теми Святкування Різдва у Франції під загрозою: там побоюються третьої хвилі COVID-19

Приблизно о 2:00 правоохоронцям зателефонували місцеві мешканці, вони поскаржилися на порушення карантину та шум. Коли поліція прибула на виклик, розігнала натовп та склала відповідний протокол.

Не всі учасники вечірки виконали вимоги правоохоронців, деякі навіть кидали у поліцію порожні пляшки з-під алкоголю. Відбулися сутички, проти дебоширів довелося застосувати спецзасоби.

Французька поліція накрила вечірку у розпал локдауну: відео FranceNews24

️VIDEO CHOC / #FaitsDivers : Les policiers sont intervenus à #JoinvillelePont (94), la nuit dernière, pour mettre fin à une fête clandestine de #covididiots en plein confinement dans un pavillon. Les #FDO ont été contraints de faire usage de grenades de désencerclement. pic.twitter.com/v1MowRSUJF — FranceNews24 (@FranceNews24) November 14, 2020

За даними журналістів, нікого з гостей вечірки не затримували. Правоохоронці намагаються встановити організаторів забороненого заходу.

Також правоохоронці повідомили – щонайменше 1 відвідувач вечірки був інфікований коронавірусом. Через це решту відвідувачів закликали піти на самоізоляцію та зробити тест.

Що відомо про локдаун у Франції